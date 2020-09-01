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01.09.2020 01:14
Рубрика: Экономика

Бумажные свидетельства о поверке счетчиков теряют юридическую силу

Текст: Игорь Зубков
В России меняются правила поверки счетчиков: единственным юридически значимым подтверждением этой процедуры становится запись в электронном реестре Росстандарта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бумажные свидетельства о поверке вскоре станут необязательными - заказчик вправе попросить выдать ему такой документ, но он будет носить лишь дополнительный информационный характер.

Фото: Photoxpress.ru
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Поправки в закон "Об обеспечении единства измерений", принятые в конце прошлого года, вступают в силу 24 сентября. Они устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки: без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений результаты метрологических работ будут недействительны. Эти изменения затрагивают все средства измерений, подчеркнул глава Росстандарта Алексей Абрамов. "Они помогут защитить потребителей от мошенников, а также облегчат проведение работ проверяющих органов и участников метрологической деятельности", - сказал он.

После того, как специалист сделает на месте поверку прибора, он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин". В разделе "Сведения о результатах поверки средств измерений" владелец счетчика сможет по его заводскому номеру найти данные о нем и узнать дату следующей поверки. С первого июля с граждан снята повинность по организации поверки электросчетчиков, но сохраняется их обязанность проводить регулярную поверку счетчиков воды и других бытовых приборов учета.

До конца этого года в связи с пандемией правительство обязало ресурсоснабжающие и управляющие компании принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, с граждан при этом не могут взыскиваться неустойки, штрафы и пени до первого января 2021 года.

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