Бумажные свидетельства о поверке счетчиков теряют юридическую силу

В России меняются правила поверки счетчиков: единственным юридически значимым подтверждением этой процедуры становится запись в электронном реестре Росстандарта.

Бумажные свидетельства о поверке вскоре станут необязательными - заказчик вправе попросить выдать ему такой документ, но он будет носить лишь дополнительный информационный характер.

Поправки в закон "Об обеспечении единства измерений", принятые в конце прошлого года, вступают в силу 24 сентября. Они устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки: без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений результаты метрологических работ будут недействительны. Эти изменения затрагивают все средства измерений, подчеркнул глава Росстандарта Алексей Абрамов. "Они помогут защитить потребителей от мошенников, а также облегчат проведение работ проверяющих органов и участников метрологической деятельности", - сказал он.

После того, как специалист сделает на месте поверку прибора, он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин". В разделе "Сведения о результатах поверки средств измерений" владелец счетчика сможет по его заводскому номеру найти данные о нем и узнать дату следующей поверки. С первого июля с граждан снята повинность по организации поверки электросчетчиков, но сохраняется их обязанность проводить регулярную поверку счетчиков воды и других бытовых приборов учета.

До конца этого года в связи с пандемией правительство обязало ресурсоснабжающие и управляющие компании принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, с граждан при этом не могут взыскиваться неустойки, штрафы и пени до первого января 2021 года.