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01.09.2020 09:49
Рубрика: Общество

Численность населения России сократится на 158 тысяч человек

Текст: Екатерина Петрова

По итогам 2020 года численность населения в России может сократиться на 158 тысяч человек с учетом с ситуации с COVID-19. Таким образом, может быть достигнут максимум за 14 последних лет. Такие данные содержатся в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, пишет РБК.

Фото: iStock
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Наиболее масштабное сокращение численности населения в России - на 373,9 тысяч человек - было зафиксировано по итогам 2006 года. По предварительной оценке, выйти на положительные темпы общего прироста населения удастся только к 2022 году.

Кроме того, издание также сообщает о росте уровня бедности в стране на 1 п.п. - до 13,3% населения (12,3% в 2019 году). При этом в перспективе в проекте содержится прогноз о снижении показателей бедности. Так, согласно одному из пунктов национальных целей развития страны, к 2030 году уровень бедности должен сократиться вдвое - до 6,5%.

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