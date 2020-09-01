По поручению президента с 1 сентября все классные руководители в стране начинают получать федеральную выплату - не менее 5 тысяч рублей. На эту меру поддержки правительством будет ежегодно выделяться 73,5 миллиарда рублей. А получать ее станут более 800 тысяч педагогов по всей стране.

Что важно? Размер выплаты не будет зависеть от количества детей в классе. При ведении классного руководства в двух и более классах педагог получит ее в двойном размере, сообщили в министерстве просвещения. Более того в день зарплаты педагог будет получать две суммы: зарплату и федеральную надбавку, которая будет идти отдельной строкой. Так учителя смогут видеть: региональные и местные выплаты не были снижены или отменены.

Пять с плюсом

- Такой огромной нагрузки, как у классных руководителей, пожалуй, нет больше ни у кого. И нагрузка не только учебная, но и психологическая, моральная. У классного руководителя в разы больше бумажной работы, чем у учителя-предметника, - рассказал "РГ" учитель года России-2018 учитель обществознания из Грозного Алихан Динаев. - Классные руководители еще и настоящие "цезари", и пахари, которые умеют одновременно решать множество разнообразных проблем.

По его словам, классный руководитель в курсе всех школьных и семейных событий в жизни детей, он на постоянной связи с родителями. А еще организует мероприятия, следит за состоянием кабинетов.

- Я задумался, с какими вопросами обращался за последний год к классным руководителям моих учеников. "Почему этот мальчик прогуливает? А у этой девочки резко снизились оценки - что случилось? Мне кажется, что этого юношу в классе все обижают. Пришлите мне номер родителей Руслана. А часто ли благодарил или говорил, что у них замечательные дети? Самим детям часто, наверное, на каждом уроке, а вот классному руководителю… - рассуждает Алихан Динаев. - В общем, это непростая, иногда даже суровая и всегда сверхответственная работа. Поэтому федеральная надбавка в пять тысяч рублей - своевременное и необходимое решение. Эта сумма позволит увеличить зарплату на 10-20%. Мне бы очень хотелось, чтобы субъекты РФ по примеру Москвы (и не только) устанавливали достойные региональные надбавки для классных руководителей. В идеале сумма этих надбавок и суммарная зарплата педагога должна быть такой, чтобы он мог при желании полностью посвятить себя этой сложной воспитательной и организаторской работе, получая высокую зарплату.

Гражданин растет за партой

С 1 сентября начала действовать еще одна важная норма: в школах появятся новые программы воспитания учеников. Министерство просвещения уже разработало удобную "шпаргалку", которая работает по принципу конструктора: здесь и социальные школьные проекты, и дискуссионные площадки, и спортивные праздники. А еще - театры, музеи, выставки, совместные мероприятия с родителями. Ну и, конечно, особая роль у классных руководителей: классные часы, поддержка ребенка в трудных ситуациях...

- Развитие воспитания в школах станет одним из лейтмотивов нового учебного года, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Это не дополнительная нагрузка, а систематизация той работы, которую уже ведут образовательные учреждения. Важно то, на каких ценностях мы будем воспитывать подрастающее поколение.

- В предыдущие годы сложилась некая иллюзия, что эти два процесса - воспитание и обучение - как-то отделены друг от друга. А на самом деле разорвать их невозможно. Потому что человека воспитывает абсолютно все. Даже запах в школьных коридорах, - рассказал "РГ" директор московской школы № 548 "Царицыно" народный учитель России Ефим Рачевский. - В школе сегодня становится интересно. Куча разных дел, "активностей". Можно провести классный час в музее? Да. В походе? Да. Школе нужен человек, который обладает общей культурой, умеет слушать и говорить, способен жить в диалоге с детьми. А они уже совершенно другие. В информационных технологиях могут дать фору многим взрослым. Меня поражает их логика, свободное общение с любыми интерфейсами, способность выдавать неожиданные решения, незашоренность взгляда.

Мастер покажет класс

В рамках нацпроекта "Образование" во всех регионах открываются центры непрерывного повышения и оценки профессионального мастерства педагогов.

Первый в России центр был открыт в прошлом учебном году на базе Коломенского государственного социально-гуманитарного университета. Мастер-классы, воркшопы и тренинги для учителей здесь проходят в стиле хай-тек. Футуристичные аудитории-трансформеры с современной начинкой: от цифровых микроскопов до серьезной соревновательной робототехники. А еще тематические модули "Как решать конфликты в школе", "Как работать с жалобами родителей", "Программирование", "Проектная работа со школьниками"... Здесь учитель может познакомиться с самыми эффективными педагогическими новинками и методиками. Обсудить с коллегами наболевшие проблемы и острые школьные вопросы.

Сейчас таких центров уже десятки по стране. А всего к 2024 году их должно быть 340. При этом не менее 50% учителей должны быть вовлечены в национальную систему профессионального роста.

Земский учитель

В новом учебном году во всех регионах начинаются выплаты по программе "Земский учитель". Она позволит педагогам, которые решат приехать на работу в малые города и села, получить миллион рублей. А на Дальнем Востоке - 2 миллиона. Из федерального бюджета под это выделяется более 1,6 млрд рублей, и уже в сентябре участники программы начинают работать в своих новых школах. К примеру, в Калининградской области - 18 земских учителей, в том числе по математике, географии, информатике, биологии, химии, технологии, иностранным языкам. В сельские школы Дагестана в этом году работать отправились 140 земских учителей. В Кемеровской области для участия в программе отобрано 39 человек. В Томской области - 19 человек. В Курганской области - 23 учителя. Планируется, что за три года участие в программе "Земский учитель" примут более 4 тысяч учителей.