Новости

МИД: США следует дать Беларуси возможность самой найти выход из ситуации 21:39
Количество поездок въездного и выездного туризма в РФ сократилось на 64% 21:12
Саундтрек к фильму "Список Шиндлера" признан лучшей музыкой для кино 20:57
NVIDIA показала новые видеокарты для геймеров 20:54
Следственный комитет обвинил своего сотрудника в коррупции 20:27
Синоптики предсказали две волны "бабьего лета" 19:50
Информационное агентство ТАСС отмечает 116-ю годовщину образования 19:40
Посольство РФ в Австрии подверглась хакерской атаке 19:36
Объемы строительства жилья в некоторых регионах упали вдвое 19:00
МИД РФ: Россию и Беларусь связывает многолетняя взаимопомощь 18:57
Крупное ДТП произошло на Варшавском шоссе 18:56
В столичное метро вернулись музыканты 18:54
Гинцбург: Прививка необходима перенесшим COVID-19 бессимптомно 18:51
В Москве выбрали победителей конкурса на дизайн двух станций метро 18:45
Стало известно имя соведущего Тодоренко на "Орле и Решке" 18:43
Актриса сериала "Ривердэйл" шесть лет была тайным агентом ФБР 18:38
На День города в Москве будет аномально теплая погода 18:35
Распорядиться маткапиталом повторно можно будет без суда 18:00
Субсидия на выплату пособий на детей до 3 лет увеличена на 1,73 млрд рублей 17:46
В Бугульме убили бизнесмена, расправившегося с грабителями два года назад 17:40
После пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой возбуждено дело 17:36
Проект закона о Госсовете после внесения в Госдуму обсудят с экспертами 17:19
Росреестр внес уточняющие сведения по 60,6% границ земельных участков 17:17
СМИ: Генсека кабмина Японии считают вероятным кандидатом на кресло премьера 17:03
В России стартует киберспортивная лига для школьников 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
01.09.2020 20:50
Рубрика: Общество

Ученье - счет

Всем классным руководителям положена федеральная выплата - не меньше 5 тысяч рублей в месяц
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 196(8250)
По поручению президента с 1 сентября все классные руководители в стране начинают получать федеральную выплату - не менее 5 тысяч рублей. На эту меру поддержки правительством будет ежегодно выделяться 73,5 миллиарда рублей. А получать ее станут более 800 тысяч педагогов по всей стране.
За месяцы вынужденной удаленки страна поняла, как много значит хороший учитель. Фото: Gettyimages За месяцы вынужденной удаленки страна поняла, как много значит хороший учитель. Фото: Gettyimages
За месяцы вынужденной удаленки страна поняла, как много значит хороший учитель. Фото: Gettyimages

Что важно? Размер выплаты не будет зависеть от количества детей в классе. При ведении классного руководства в двух и более классах педагог получит ее в двойном размере, сообщили в министерстве просвещения. Более того в день зарплаты педагог будет получать две суммы: зарплату и федеральную надбавку, которая будет идти отдельной строкой. Так учителя смогут видеть: региональные и местные выплаты не были снижены или отменены.

Пять с плюсом

- Такой огромной нагрузки, как у классных руководителей, пожалуй, нет больше ни у кого. И нагрузка не только учебная, но и психологическая, моральная. У классного руководителя в разы больше бумажной работы, чем у учителя-предметника, - рассказал "РГ" учитель года России-2018 учитель обществознания из Грозного Алихан Динаев. - Классные руководители еще и настоящие "цезари", и пахари, которые умеют одновременно решать множество разнообразных проблем.

По его словам, классный руководитель в курсе всех школьных и семейных событий в жизни детей, он на постоянной связи с родителями. А еще организует мероприятия, следит за состоянием кабинетов.

Фото: Istock
Роструд назвал самые востребованные профессии в образовании

- Я задумался, с какими вопросами обращался за последний год к классным руководителям моих учеников. "Почему этот мальчик прогуливает? А у этой девочки резко снизились оценки - что случилось? Мне кажется, что этого юношу в классе все обижают. Пришлите мне номер родителей Руслана. А часто ли благодарил или говорил, что у них замечательные дети? Самим детям часто, наверное, на каждом уроке, а вот классному руководителю… - рассуждает Алихан Динаев. - В общем, это непростая, иногда даже суровая и всегда сверхответственная работа. Поэтому федеральная надбавка в пять тысяч рублей - своевременное и необходимое решение. Эта сумма позволит увеличить зарплату на 10-20%. Мне бы очень хотелось, чтобы субъекты РФ по примеру Москвы (и не только) устанавливали достойные региональные надбавки для классных руководителей. В идеале сумма этих надбавок и суммарная зарплата педагога должна быть такой, чтобы он мог при желании полностью посвятить себя этой сложной воспитательной и организаторской работе, получая высокую зарплату.

Гражданин растет за партой

С 1 сентября начала действовать еще одна важная норма: в школах появятся новые программы воспитания учеников. Министерство просвещения уже разработало удобную "шпаргалку", которая работает по принципу конструктора: здесь и социальные школьные проекты, и дискуссионные площадки, и спортивные праздники. А еще - театры, музеи, выставки, совместные мероприятия с родителями. Ну и, конечно, особая роль у классных руководителей: классные часы, поддержка ребенка в трудных ситуациях...

- Развитие воспитания в школах станет одним из лейтмотивов нового учебного года, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Это не дополнительная нагрузка, а систематизация той работы, которую уже ведут образовательные учреждения. Важно то, на каких ценностях мы будем воспитывать подрастающее поколение.

- В предыдущие годы сложилась некая иллюзия, что эти два процесса - воспитание и обучение - как-то отделены друг от друга. А на самом деле разорвать их невозможно. Потому что человека воспитывает абсолютно все. Даже запах в школьных коридорах, - рассказал "РГ" директор московской школы № 548 "Царицыно" народный учитель России Ефим Рачевский. - В школе сегодня становится интересно. Куча разных дел, "активностей". Можно провести классный час в музее? Да. В походе? Да. Школе нужен человек, который обладает общей культурой, умеет слушать и говорить, способен жить в диалоге с детьми. А они уже совершенно другие. В информационных технологиях могут дать фору многим взрослым. Меня поражает их логика, свободное общение с любыми интерфейсами, способность выдавать неожиданные решения, незашоренность взгляда.

Мастер покажет класс

В рамках нацпроекта "Образование" во всех регионах открываются центры непрерывного повышения и оценки профессионального мастерства педагогов.

Фото: iStock
Роспотребнадзор назвал 10 шагов к здоровью школьника

Первый в России центр был открыт в прошлом учебном году на базе Коломенского государственного социально-гуманитарного университета. Мастер-классы, воркшопы и тренинги для учителей здесь проходят в стиле хай-тек. Футуристичные аудитории-трансформеры с современной начинкой: от цифровых микроскопов до серьезной соревновательной робототехники. А еще тематические модули "Как решать конфликты в школе", "Как работать с жалобами родителей", "Программирование", "Проектная работа со школьниками"... Здесь учитель может познакомиться с самыми эффективными педагогическими новинками и методиками. Обсудить с коллегами наболевшие проблемы и острые школьные вопросы.

Сейчас таких центров уже десятки по стране. А всего к 2024 году их должно быть 340. При этом не менее 50% учителей должны быть вовлечены в национальную систему профессионального роста.

Земский учитель

В новом учебном году во всех регионах начинаются выплаты по программе "Земский учитель". Она позволит педагогам, которые решат приехать на работу в малые города и села, получить миллион рублей. А на Дальнем Востоке - 2 миллиона. Из федерального бюджета под это выделяется более 1,6 млрд рублей, и уже в сентябре участники программы начинают работать в своих новых школах. К примеру, в Калининградской области - 18 земских учителей, в том числе по математике, географии, информатике, биологии, химии, технологии, иностранным языкам. В сельские школы Дагестана в этом году работать отправились 140 земских учителей. В Кемеровской области для участия в программе отобрано 39 человек. В Томской области - 19 человек. В Курганской области - 23 учителя. Планируется, что за три года участие в программе "Земский учитель" примут более 4 тысяч учителей.

Общество Образование

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах
Маас: Санкции против "Северного потока-2" противоречат международному праву
"Краснодар" стартует в отборе ЛЧ домашним матчем
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете