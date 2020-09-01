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01.09.2020 20:50
Рубрика: Общество

Обеденное бремя

Что школьники есть не хотят
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 196(8250)
Российское движение школьников узнало о гастрономических предпочтениях более 1,5 тысячи ребят. Под невкусной едой они понимают недоваренную, недосоленную, пресную, холодную, плохо приготовленную пищу. Ребята искренне удивляются, что в меню школьных столовых до сих пор остаются блюда, которые они заведомо не едят. Пальму первенства держат рыбные котлеты. 29% опрошенных РДШ школьников не станут их есть ни при каких условиях. В число нелюбимых также попали жареная печенка, гороховое пюре, перловка, полуфабрикатные котлеты и сосиски, разваренные макароны, тушеная капуста.
Каждый взрослый понимает, что и рыба, и печенка очень полезны для детского организма. Осталось только придумать, как их вкусно приготовить. Фото: Gettyimages Каждый взрослый понимает, что и рыба, и печенка очень полезны для детского организма. Осталось только придумать, как их вкусно приготовить. Фото: Gettyimages
Каждый взрослый понимает, что и рыба, и печенка очень полезны для детского организма. Осталось только придумать, как их вкусно приготовить. Фото: Gettyimages

Конечно, каждый взрослый понимает, что и рыба, и печенка очень полезны для детского организма. Осталось только придумать, как их вкусно приготовить.

А какие блюда школьники хотели бы видеть на столах? Это овсяная и кукурузная каши, борщ, солянка и другие супы, а еще макароны и картофельное пюре. Но с поправкой: каши - доваренные и сладкие, супы - горячие и с мясом, макароны - не слипшиеся, пюре - без комочков. Также школьники были бы рады легким фруктовым салатам, запеченному мясу, фруктам, сырникам, блинчикам, йогуртам. Они и сами не прочь есть полезную еду, но просят лишь о том, чтобы она была еще и вкусной.

Между тем

Что в меню

Если ребенок учится во вторую смену - то ему нужен полноценный обед. Замена обеда завтраком не допускается. Если он находится в школе не более 6 часов - может быть один прием пищи. Если ученик в школе больше шести часов - нужны уже два приема пищи.

Фото: iStock
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Продленка до 18.00? Здесь все три элемента: завтрак, обед, полдник. Завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка, рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи. Для 1-4-х классов он должен содержать белок (12-16 г), жиры (12-16 г) и углеводы (48-60 г). Варианты продуктов для завтрака: крупяные и творожные блюда, мясные или рыбные, молочные продукты (в том числе сыры и сливочное масло), блюда из яиц, овощи, макаронные изделия и напитки. Обед должен включать закуску (салат или свежие овощи), горячее первое, второе блюдо и напиток. Белки (20-25 г), жиры (20-25 г) и углеводы (80-100 г). Целесообразно дополнение блюд свежими фруктами, овощами, ягодами.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ксения Колесникова
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