В Андах обнаружили дерево возрастом 10 миллионов лет

Ученые из Смитсоновского института тропических исследований (STRI) во время экспедиции на Центральное Андское плато обнаружили огромное ископаемое дерево, погребенное на высокогорной, холодной и покрытой травой равнине. Возраст находки составляет около 10 миллионов лет.

Исследование опубликовано в журнале Science Advance, а краткий отчет о нем можно найти на сайте STRI. В экспедиции на территории департамента Куско участвовала межведомственная команда ученых из Перу, Мексики и США. Они собрали богатую коллекцию древних растений.

Окаменелости, найденные на этом высокогорном участке на юге Перу, представляют собой настоящую летопись, рассказывающую о драматических событиях. Судя по всему, за последние 10 миллионов лет климат в Андах изменился значительно.

Одним из доказательств этого и стало огромное ископаемое дерево. Его анатомия оказалась очень похожа на анатомию деревьев в современных низменных тропических лесах. Это говорит о том, что плато, на котором оно росло, 10 миллионов лет назад находилось на высоте всего 2000 метров над уровнем моря. Сегодня его высота составляет 4000 метров над уровнем моря.

"Вероятно, эта экосистема просуществовала недолго, - говорит соавтор исследования Камила Мартинес. - Это дерево и сотни образцов окаменелой древесины, листьев и пыльцы, которые мы собрали в экспедиции, показывают, что, когда эти растения были живы, то экосистема здесь была более влажной - даже более влажной, чем предсказывали климатические модели прошлого".

По ее словам, в современном мире, вероятно, будет очень трудно найти сопоставимую с ней экосистему. Анализ окаменелого дерева и других растений показал, что когда они погибли, средние температуры воздуха были выше, чем сейчас.

"Летопись окаменелостей в этом регионе говорит нам о двух вещах: и высота, и растительность резко изменились за относительно короткий период времени, - пояснил руководитель проекта Карлос Харамилло. - Это подтверждает гипотезу о том, что тектонический подъем в этом регионе происходил "импульсивно", быстрыми темпами".

По его словам, подъем Анд сыграл важную роль в формировании климата Южной Америки, но взаимосвязь между ним и местным климатом до сих пор плохо изучена. Некоторые ученые предполагают, что к концу этого столетия изменения температуры и концентрации углекислого газа в атмосфере снова приблизят нашу планету к условиям, существовавшим 10 миллионов лет назад. Поэтому изучение окаменелостей в Перу так важно.