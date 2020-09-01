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01.09.2020 10:45
Рубрика: Экономика

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Текст: Екатерина Петрова

Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), большая часть акций которой передана "Ростеху", перед банками оцениваются примерно в 530 млрд рублей. Об этом заявил индустриальный директор авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков в интервью РБК.

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Большая часть суммы приходится на так называемые "старые долги".

"ОАК вынужденно кредитовалась под решение этих задач на очень невыгодных условиях, которые были в то время. Есть определенная формула, по которой высчитывалось, сколько денег могло компенсировать государство. По этой формуле получилось, что не все 500, а только часть из них может быть компенсирована", - пояснил Сердюков.

Почти половина долга - 250 млрд рублей - будет погашена за счет госсредств, еще 150 млрд рублей компания планирует реструктурировать.

Осенью 2018 года 92,31% акций ОАК перешли к "Ростеху". Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Сегодня ОАК объединяет ряд крупных предприятий, в числе которых "Иркут" и ОКБ им. Яковлева, "Гражданские самолеты Сухого", ОКБ "МиГ".

Экономика Отрасли Промышленность Экономика Финансы Долги и кредиты Компании Авиация ОАК

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