Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), большая часть акций которой передана "Ростеху", перед банками оцениваются примерно в 530 млрд рублей. Об этом заявил индустриальный директор авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков в интервью РБК.

Большая часть суммы приходится на так называемые "старые долги".

"ОАК вынужденно кредитовалась под решение этих задач на очень невыгодных условиях, которые были в то время. Есть определенная формула, по которой высчитывалось, сколько денег могло компенсировать государство. По этой формуле получилось, что не все 500, а только часть из них может быть компенсирована", - пояснил Сердюков.

Почти половина долга - 250 млрд рублей - будет погашена за счет госсредств, еще 150 млрд рублей компания планирует реструктурировать.

Осенью 2018 года 92,31% акций ОАК перешли к "Ростеху". Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Сегодня ОАК объединяет ряд крупных предприятий, в числе которых "Иркут" и ОКБ им. Яковлева, "Гражданские самолеты Сухого", ОКБ "МиГ".