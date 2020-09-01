Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска

Двое сирийских военнослужащих погибли, еще семеро получили ранения в результате ударов по югу Дамаска. Об этом сообщает местное агентство САНА.

"Нападение было совершено со стороны горы Хермон и оккупированных Израилем Голанских высот. Сирийским ПВО удалось поразить большую часть воздушных целей", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Сообщается, что нападению подвергся район Касва. По сведениям телеканала "Аль-Хадас", ракетные удары нанесли израильские ВВС, которые атаковали склады с оружием шиитских формирований в районе международного аэропорта Дамаска.