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01.09.2020 00:53
Рубрика: В мире

Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска

Двое сирийских военнослужащих погибли, еще семеро получили ранения в результате ударов по югу Дамаска. Об этом сообщает местное агентство САНА.

SANA: Средства ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска

"Нападение было совершено со стороны горы Хермон и оккупированных Израилем Голанских высот. Сирийским ПВО удалось поразить большую часть воздушных целей", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Сообщается, что нападению подвергся район Касва. По сведениям телеканала "Аль-Хадас", ракетные удары нанесли израильские ВВС, которые атаковали склады с оружием шиитских формирований в районе международного аэропорта Дамаска.

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