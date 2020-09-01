Ефремов назвал фейком видео с места ДТП

Свидетельница рассказала, что работает в кафе на Садовом напротив места ДТП. Она видела, как с водительского места двое очевидцев помогли выйти мужчине, в котором она узнала актера Ефремова. Кроме того, Набокина сняла все происходящее на телефон. Эту запись адвокат потерпевших Александр Добровинский попросил суд приобщить к материалам дела. Против этого категорически выступил защитник актера Эльман Пашаев и сам Ефремов. По их утверждению - этот видеоролик - смонтированный фейк. В итоге судья Елена Абрамова приобщила ролик к материалам дела.

После допроса свидетелей еще один адвокат потерпевших Сергей Аверцев зачитал заявление старшего сына Захарова - Виталия, который потребовал признать Ефремова виновным и приговорить к реальному сроку - не менее восьми лет лишения свободы. Кроме того, Виталий Захаров и его защитник уточнили исковые требования к актеру, увеличив их на миллион рублей - до 7,5 миллионов. Адвокат объяснил увеличение суммы постоянной неприязнью, по его мнению, со стороны Ефремова по отношению к потерпевшим. Правда в итоге сумма снизилась на 200 тысяч, которые Виталий Захаров уже получил от Ефремова.