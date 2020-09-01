Эксперт назвала самые перспективные образовательные направления

Обеспечить благополучную и успешную жизнь сегодняшним старшеклассникам и студентам может образование естественно-технического профиля, считает вице-президент сервиса по поиску работы SuperJob Елена Никифорова. С ней побеседовали корреспонденты RT. Впрочем, и перед гуманитариями открываются очень неплохие перспективы, считает Никифорова.

"Различные исследования в этом направлении однозначно говорят о том, что техническое, биотехническое и IT направление наиболее востребованы и прямо сейчас, и в долгосрочной перспективе", - рассказала эксперт.

Для тех, кто с математикой не в ладах, подойдут специальности, связанные с образованием, сферой услуг, психологией, медициной. По мнению Елены Никифоровой, особенно востребованы будут профессии, предусматривающие работу непосредственно с человеком.

При этом она предостерегла от того, чтобы вешать на ту или иную специальность ярлык бесперспективной. Ведь каждый специалист, по ее мнению, - ценная единица на рынке труда. Его шансы на успех повышаются, если он владеет стыком нескольких компетенций - в век автоматизации и роботизации именно такой набор знаний, умений и навыков оказывается наиболее востребованным работодателями.

"Учиться чему-то одному сейчас неэффективно, потому что все профессии будут жить на стыке различных компетенций", - предупреждает Елена Никифорова.