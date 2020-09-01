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01.09.2020 21:01
Рубрика: Экономика

От грядки до парты

Новый рацион обеспечит спрос на натуральные продукты
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Неделя № 196(8250)
Горячее питание школьников обеспечит стабильный спрос на натуральные продукты и, значит, поддержит отечественных аграриев, считают эксперты.
Фото: Максим Коротченко
Бесплатное горячее питание теперь получают все младшие школьники

Обед должен состоять из закуски, первого и второго блюд и десерта. При этом в качестве закуски рекомендуется подавать салат из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы и других овощей с добавлением свежей зелени. Суп должен быть достаточно горячим и при подаче иметь температуру не ниже 75 градусов, а второе горячее блюдо должно включать мясо, птицу или рыбу. Также в рацион школьников входят яблоки, цитрусовые и другие фрукты, перечисляет заместитель председателя комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК и генеральный директор Petrova 5 Consulting Марина Петрова.

Весь рынок школьного питания составляет 500 млрд рублей, из которых на сами продукты приходится около 250-270 млрд рублей, оценивают в компании "НЭО Центр". Для 7 млн учащихся младших классов стоимость закупок составит около 110 млрд рублей, подсчитывает Марина Петрова.

Стабильным спросом будут пользоваться овощи, крупы, мясо, молоко, творог, яйца и многие другие продукты

"Выиграют те аграрии, кто сможет вписаться в цепочку поставок через "фабрики кухни". Но в любом случае косвенно это решение будет способствовать повышению платежеспособного спроса на товары, которые будут использоваться для производства горячего питания - прежде всего овощи, крупы, мясо", - считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его оценке, реализация закона позволит увеличить рынок школьного питания на 80-120 млрд рублей. А это значительные деньги для операторов рынка, говорит эксперт.

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