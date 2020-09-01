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01.09.2020 05:08
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, ждать ли в России дефицита картофеля и свеклы

Текст: Ольга Игнатова, Татьяна Карабут
Из-за слишком засушливого лета на юге европейской территории России и дождливого в средней полосе прогнозы на урожай картофеля и свеклы не слишком оптимистичные. Об этом "Российской газете" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам синоптика, не будет проблем только с урожаем зерна и бобов. "Можно ожидать, что 2020 год будет третьим по сбору зерновых и зернобобовых. Даже при Советском союзе не собирали такие урожаи. Последний рекорд был в 2017 году", - пояснил Вильфанд. А вот урожай картофеля и свеклы будет небольшим из-за сложных погодных условий.

В то же время исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников уверен, что россияне не останутся без отечественной картошки, даже несмотря на некоторое снижение площадей - на 20 тысяч га.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По его словам, определенные проблемы с урожаем наблюдаются на Дальнем Востоке, в части регионов Сибири и Урала. Но даже в пределах одного региона складываются разные погодные условия. Например, в Тюменской области в ряде районов картофель "погорел", но в других ожидается хороший урожай. На юге Московской области ситуация складывается нормально (хотя у некоторых хозяйств смыло до 20% урожая), а на севере наблюдается явное переувлажнение, что скажется на сохранности картофеля. В итоге урожай будет примерно на уровне прошлого года, считает Алексей Красильников. По прогнозам Минсельхоза, он составит около 7,6 миллиона тонн. Оценка Картофельного союза - не менее 7 миллионов тонн.

Площади под сахарной свеклой в этом году сократились примерно на 19%. Сказалось перепроизводство сахара в прошлом сезоне - выращивать сахарную свеклу стало просто нерентабельно. Кроме того, из-за погодных условий в ряде регионов посевы выдуло, и пересевать свеклу решили не все.

Несмотря на это, средний показатель урожайности свеклы в 2020 году будет выше, чем в прошлом году и может стать рекордным, благодаря очень благоприятной погоде на ранних этапах развития растений с большим количеством осадков и теплой погодой в Центральном федеральном округе в конце весны и начале лета.

Однако сухая и засушливая погода, установившаяся в России летом, может снизить потенциал урожайности свеклы, прогнозируют в Refinitiv Agriculture. В компании подсчитывают, что урожай свеклы в России в 2020 году может составить 54,5 миллиона тонн, что на 0,15 миллиона тонн больше, чем в 2019 году. И это может стать новым рекордом производства. Помимо этого, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в этом сезоне у свеклы сахаристость оказалась выше прошлогодней, что также частично компенсирует сокращение посевных площадей.

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