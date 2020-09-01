Facebook может запретить пользователям делиться новостями в Австралии

Социальная сеть Facebook пригрозила запретить своим пользователям и пользователям Instagram в Австралии делиться международными и местными новостями на своих страницах. Таким образом компания ответит на намерение австралийских властей обязать ее и еще одного техгиганта Google делать отчисления в пользу СМИ за использование их контента на своих платформах.

"Предполагая, что проект кодекса (обязывающего технические корпорации Facebook и Google платить СМИ за их контент - прим. "РГ") станет законом, мы с сожалением запретим всем людям и изданиям делиться местными и международными новостями в Facebook и Instagram в Австралии. Это единственный способ защититься от закона, который… в перспективе навредит развитию австралийского сектора новостей и средств массовой информации", - заявил исполнительный директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уилл Истон.

Он также отметил, что австралийские власти своими новыми правилами хотят поставить Facebook в положение, когда СМИ будут направлять на публикацию столько контента, сколько им захочется, а цена при этом будет вычисляться без четких ограничений. "К сожалению, ни один бизнес не может работать таким образом", - посетовал Истон.

По его словам, Facebook намерена отключить возможность делиться новостями только на территории Австралии - остального мира эти меры не коснутся.

Напомним, что австралийские власти 31 июля представили черновой кодекс поведения для всех участников медиарынка страны. Новый свод правил, в случае его вступления в силу, обяжет Facebook и Google платить местным СМИ за публикацию на своих платформах их контента, а также предоставлять им данные об активности пользователей и их предпочтениях. Обо всех условиях сотрудничества, в том числе о цене за размещение контента, техгиганты должны будут договариваться с каждым изданием отдельно. Если договоренности достичь не получится, то споры будут разрешать независимые арбитры, назначаемые государственным агентством по связям и медиа. За отказ подчиниться правилам кодекса, в том числе за неприятие решения арбитров, Facebook или Google грозит штраф, размер которого может достигать 10 процентов от их ежегодного дохода в Австралии.

Ожидается, что кодекс будет принят к концу 2020 года.