Филип Котлер: "Маркетинг подобен игре в го"

29 августа на онлайн-площадке Synergy Marketing Forum собрались ведущие эксперты в сфере маркетинга, предприниматели, руководители компаний и SMM-менеджеры. Хедлайнером мероприятия выступил американский экономист и маркетолог, автор всемирно известной теории 4Р, профессор Северо-Западного университета Филип Котлер.

Родоначальник современного маркетинга затронул тему сложившейся в мире экономической ситуации, рассказал о том, как изменились маркетинговые подходы, потребительское поведение и рынок в связи с текущим кризисом.

"Пандемия оказала огромное влияние на бизнес. Сегодня компании не вполне уверены, какой будет спрос. Тем не менее они не должны отказываться от маркетинговых объёмов. Умные компании меняют содержание маркетинговых сообщений. Они задаются вопросами: "Как мы можем помочь нашим покупателям и клиентам, зная проблемы, которые они испытывают? Как мы можем облегчить вашу ситуацию в преодолении текущего кризиса?" В связи с этим многие организации не режут маркетинговые расходы, вместо этого они переформатируют свою коммуникацию с рынком для того, чтобы проявить больше заботы и внимания своим клиентам", - рассказал Филип Котлер.

Спикер также отметил, что темпы восстановления бизнеса будут разниться от отрасли к отрасли. Базовые индустрии будут выходить из кризиса быстрее, чем, например, ресторанный бизнес, ритейл, авиаотрасль и т.д.

"Несмотря на то, что российский маркетинг находится в догоняющем положении по отношению к американскому, ваши маркетологи, конечно, специалисты глобального уровня по своему мышлению. В вашей стране очень развито стратегическое мышление. Нет никаких сомнений, что в России есть очень чёткое понимание, как нужно играть в шахматы. А ведь маркетинг можно уподобить шахматам. Хотя это игра даже не в шахматы, а в го", - сравнил эксперт.

На Synergy Marketing Forum эксперты также рассказали о нейромаркетинге, новом взгляде на мессенджер-маркетинг и чат-боты, контентных воронках и личном бренде.