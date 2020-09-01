Гинцбург: Прививка необходима перенесшим COVID-19 бессимптомно

По мнению директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, прививка от коронавируса необходима всем, кто перенес коронавирусную инфекцию, даже без симптомов или в легкой форме. Об этом он заявил ТАСС.

"Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно", - сказал он.

Как уже сообщала "РГ", на этой неделе начинаются пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19, разработанной в НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцину во время третьей фазы клинических испытаний проверят на 40 тысячах добровольцев. Одновременно начнут делать прививки врачам и учителям - эти профессии попадают в зону повышенного риска. Планируется, что широкая иммунизация населения должна начаться в ноябре-декабре.