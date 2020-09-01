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01.09.2020 11:50
Рубрика: Экономика

Huawei увеличила инвестиции в Россию в условиях санкций США

Текст: Ирина Алпатова
Китайский технологический гигант Huawei увеличил инвестиции в развитие производства в России, а также расширил штат российских ученых. Об этом вчера сообщил основатель компании Жэнь Чжэнфэй китайской газете South China Morning Post.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

"После того, как Соединенные Штаты включили нас в список организаций (в него входят компании, несущие угрозу экономике США, - прим. "РГ"), мы перевели наши инвестиции из США в Россию, увеличили российские инвестиции, расширили команду российских ученых и увеличили им зарплату", - сказал Чжэнфэй.

Фото: istock
Huawei может прекратить выпуск смартфонов. Что происходит?

Huawei - крупнейший в мире поставщик телекоммуникационного оборудования. Во втором квартале 2020 года компания обогнала Samsung и стала крупнейшим производителем смартфонов в мире, сообщает китайская газета.

Однако торговые войны между США и Китаем поставили Huawei в сложную ситуацию. Последним шагом Вашингтона стало ужесточение контроля над работой компании в штатах. В частности, власти ограничили доступ Huawei к производимым в США технологиям (например, к полупроводникам).

Кроме перевода инвестиций в другие страны Huawei также планирует расширять свой "облачный" бизнес, который все еще доступен для развития в США. Жэнь Чжэнфэй подчеркнул в своем выступлении, что действия отдельных политиков в отношении компании не заставят Huawei разлюбить США.

Экономика ВЭД Digital Технологии

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