Huawei увеличила инвестиции в Россию в условиях санкций США

"После того, как Соединенные Штаты включили нас в список организаций (в него входят компании, несущие угрозу экономике США, - прим. "РГ"), мы перевели наши инвестиции из США в Россию, увеличили российские инвестиции, расширили команду российских ученых и увеличили им зарплату", - сказал Чжэнфэй.

Huawei - крупнейший в мире поставщик телекоммуникационного оборудования. Во втором квартале 2020 года компания обогнала Samsung и стала крупнейшим производителем смартфонов в мире, сообщает китайская газета.

Однако торговые войны между США и Китаем поставили Huawei в сложную ситуацию. Последним шагом Вашингтона стало ужесточение контроля над работой компании в штатах. В частности, власти ограничили доступ Huawei к производимым в США технологиям (например, к полупроводникам).

Кроме перевода инвестиций в другие страны Huawei также планирует расширять свой "облачный" бизнес, который все еще доступен для развития в США. Жэнь Чжэнфэй подчеркнул в своем выступлении, что действия отдельных политиков в отношении компании не заставят Huawei разлюбить США.