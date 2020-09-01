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"Яндекс. Дзен" начнет бороться с фейками

Текст:   Иван Черноусов
01.09.2020,  
09:36
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Платформа "Яндекс.Дзен" начнет бороться с недостоверными публикациями с помощью внешних партнеров, среди них числятся ТАСС и "Интерфакс". Также компания будет взаимодействовать с Высшей школой экономики. Об этом сообщают "Ведомости".

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В "Яндексе" отметили, что "Дзен" уже умеет распознавать кликбейт, оскорбительные публикации, так называемый шоковый контент, и теперь готовы приступить к следующему этапу - недостоверным новостям.

"Фейки - следующий этап, объясняет Александр Соболь, - директор по работе с партнерами "Яндекс.Дзена". - Анализ фейков изначально более сложен и обычные модераторы "Дзена" не всегда с ним могут справляться".

Платформа планирует платить партнерам за каждую проверенную публикацию, но при этом сумма выплат не называется. В будущем к модерации сервиса планируется привлечь и другие издания.

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