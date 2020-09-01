Информационное агентство ТАСС отмечает 116-ю годовщину образования

1 сентября в этом году с волнением ждали не только первоклашки и их родители, но и сотрудники информационного агентства ТАСС, старейшего в стране и одного из самых известных и заслуживающих доверия у читателей. 1 сентября 1904 года, то есть 116 лет назад, в в Петербурге, бывшем тогда столицей Российской империи, под патронатом трех министерств - иностранных дел, внутренних дел и финансов - было образовано Санкт-Петербургское телеграфное агентство.

За более чем столетие существования агентство расширяло штат сотрудников (сначала было всего девять журналистов: придворный и политический хроникеры, официальные хроникеры, репортеры судебной хроники и отдела происшествий), несколько раз меняло название, но оставалось верным выбранному раз и навсегда кредо: взвешенный подход и достоверность.

"ТАСС - широко известный бренд, в том числе международной аудитории, который отождествляется с доверием, точностью информации, надежностью и государственностью, - пояснил генеральный директор агентства Сергей Михайлов. - Новый бренд старейшего российского информационного агентства призван стать символом профессионализма, энтузиазма, готовности к саморазвитию его команды и стремления агентства беречь и развивать свои лучшие традиции".