Компания "А-Проперти", приступающая к строительству морского терминала на берегу Татарского пролива, обнародовала "Декларацию о социальном развитии рабочего поселка Заветы Ильича", с которым будет соседствовать новое предприятие. На благо жителей поселка инвестор обязуется создать фонд, которому передаст 10% ООО "Порт Дальний", и эта доля объявлена неснижаемой. Это значит, что 10% от прибыли терминала будут передаваться на социальные нужды поселка, а куда именно направить деньги, решат сами жители.

Столь необычный и новый для России формат социальной поддержки группа "А-Проперти" анонсировала несколько недель назад, тогда еще на уровне устных заявлений. Теперь же проект оформлен в письменную декларацию и подписан собственником бизнеса, что фактически является официальным предложением заключить общественный договор. Адресат предложения - жители поселка Заветы Ильича, поначалу относившиеся к строительству "Порта Дальний" с опаской.

В своей декларации инвестор первым делом обозначает тот факт, что морской терминал - это не сиюминутный конъюнктурный проект, а серьезный бизнес на многие десятилетия. "Порт строится для перевалки высококачественного коксующегося угля Эльгинского месторождения, запасов которого хватит более чем на 50 лет", - говорится в документе. В этой фразе содержится и гарантия новых рабочих мест, которые так нужны жителям бывшего военного городка, и намек на то, что регион получит сильного, надежного налогоплательщика: ООО "Порт Дальний" зарегистрировано не в иностранном офшоре и не в Москве, а здесь же, в райцентре Советская Гавань Хабаровского края.

Но налогами свою социальную ответственность инвестор ограничивать не планирует, и об этом говорится в следующем разделе декларации:

"А-Проперти" предлагает жителям поселка стать партнерами по проекту строительства порта на следующих условиях:

• На благо жителей поселка будет создан фонд, которому будет безвозмездно передано 10% ООО "Порт Дальний" (далее - "Фонд");

• Доля Фонда в ООО "Порт Дальний" будет неснижаемой;

• В соответствии с действующим законодательством ООО "Порт Дальний" будет распределять прибыль между участниками, 10% из которой будет приходиться на долю Фонда".

Далее отмечается, что средства Фонда могут расходоваться на такие цели как строительство и обеспечение функционирования социально значимых объектов поселка, развитие физической культуры и спорта, образование и медицину. При этом точные "направления расходования средств и их целевое использование жители поселка определяют самостоятельно через своих представителей в органах управления Фонда", - говорится в декларации.

"Порт Дальний" будет построен по самым современным технологиям. Фото: Сергей Соловьев

"Порт Дальний" - далеко не единственный в России угольный проект, который встретил определенное сопротивление со стороны общественности. Людей можно понять, говорят в компании "А-Проперти", ведь известны примеры, когда промышленные предприятия наносят существенный вред экологии и снижают качество жизни населения целых городов. Но строители терминала в Заветах все эти моменты учли и сразу пошли другим путем.

Во-первых, сам терминал спроектирован по последнему слову техники, с применением самых современных средств защиты окружающей среды, исключающих, в частности, образование угольной пыли. А во-вторых - "нам самим тут жить", говорит гендиректор ООО "Порт Дальний" Олег Бундуков и добавляет: "Мы тоже хотим жить в комфортном, обустроенном поселке". Именно с такой позиции инвестор вступил в диалог с активистами Заветов Ильича, организовал общественную приемную по всем вопросам, связанным со строительством терминала, и, наконец, выступил с декларацией о социальных намерениях.

Такой путь от противостояния с местным населением к социальному партнерству, к сожалению, проходят не многие пока бизнесмены в России. Обратных примеров множество: взять хотя бы недавние события в Башкирии на горе Куштау или протесты в Находке, связанные, кстати, с работой морских терминалов… Но тем ценнее опыт "А-Проперти", и если он действительно окажется удачным, взять его на вооружение будет полезно любому бизнесу.