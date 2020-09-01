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01.09.2020 19:33
Рубрика: В мире

Французов вогнали в минор

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8249)
Восемь французов из десяти с нескрываемым пессимизмом смотрят в ближайшее будущее. Таковы результаты исследования, проведенного социологической службой Odoxa-Dentsu Consulting.

В первую очередь их тревогу вызывает способность служб национального здравоохранения справиться с надвигающейся второй волной ковидной эпидемии. Причем больше всего людей беспокоит здоровье близких (таких 70 процентов), а уж затем их собственное (55 процентов). Но это не единственный фактор, который французов вгоняет в минор. Их пессимизм, как свидетельствует опрос, связан также с прогнозируемым ухудшением экономической ситуации в стране, и это, несмотря на намерение властей выделить 100 миллиардов евро для преодоления кризиса.

Фото: AP
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Более 80 процентов опрошенных полагают, что эта программа не принесет желаемого результата. При этом треть из них вообще считает, что может остаться без работы. Последние недели премьер Жан Кастекс и члены его кабинета в ходе многочисленных интервью и пресс-конференций старались всячески успокоить граждан, одновременно побуждая их смириться с суровой необходимостью научиться "жить бок о бок с вирусом". Надо сказать, что в этом они преуспели, в частности в отношении обязательного ношения защитных масок. По словам директора социологической службы Гаэля Слимана, "с самого начала кризиса французы заявили, что готовы пожертвовать долей свободы в пользу повышенной санитарной безопасности".

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