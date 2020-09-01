Восемь французов из десяти с нескрываемым пессимизмом смотрят в ближайшее будущее. Таковы результаты исследования, проведенного социологической службой Odoxa-Dentsu Consulting.

В первую очередь их тревогу вызывает способность служб национального здравоохранения справиться с надвигающейся второй волной ковидной эпидемии. Причем больше всего людей беспокоит здоровье близких (таких 70 процентов), а уж затем их собственное (55 процентов). Но это не единственный фактор, который французов вгоняет в минор. Их пессимизм, как свидетельствует опрос, связан также с прогнозируемым ухудшением экономической ситуации в стране, и это, несмотря на намерение властей выделить 100 миллиардов евро для преодоления кризиса.

Более 80 процентов опрошенных полагают, что эта программа не принесет желаемого результата. При этом треть из них вообще считает, что может остаться без работы. Последние недели премьер Жан Кастекс и члены его кабинета в ходе многочисленных интервью и пресс-конференций старались всячески успокоить граждан, одновременно побуждая их смириться с суровой необходимостью научиться "жить бок о бок с вирусом". Надо сказать, что в этом они преуспели, в частности в отношении обязательного ношения защитных масок. По словам директора социологической службы Гаэля Слимана, "с самого начала кризиса французы заявили, что готовы пожертвовать долей свободы в пользу повышенной санитарной безопасности".