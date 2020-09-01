Власти Италии предлагают Евросоюзу ввести общие взаимные проверки в аэропортах на новую коронавирусную инфекцию, заявила заместитель главы министерства здравоохранения страны Сандра Дзампа. Дело в том, что с момента открытия границ с Евросоюзом 3 июня число инфицированных на Апеннинах стало резко увеличиваться. По самым скромным подсчетам, 60 процентов новых случаев "импортированы" из соседних стран.

В интервью Corriere della Sera замминистра Дзампа отметила, что вместе с главой минздрава Роберто Сперанцей они завершают работу над соглашением о сотрудничестве для обеспечения взаимности с европейскими странами, начиная с Франции и Германии. Если стороны придут к согласию, то тест на COVID-19 будут делать как тем, кто уезжает, так и тем, кто приезжает. По мнению итальянского руководства, взяв на вооружение подобную формулу, европейцы смогут вернуться к путешествиям, но в безопасности. Италия уже приступила к запуску пилотного проекта "Билет на самолет-тест". В ближайшие дни пассажирам авиакомпании Alitalia, следующим по маршруту Рим - Милан, предложат сдать тест, который в течение всего 15 минут определит наличие или отсутствие вируса.