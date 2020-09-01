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01.09.2020 08:17
Рубрика: В мире

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Текст: Максим Макарычев
Представители ХАМАС объявили, что они достигли соглашения с Израилем о прекращении огня на границе Газы. В штаб-квартире главы администрации палестинской территории заявили о том, что после переговоров с посланником Катара Мохаммедом аль-Эмади "была достигнута договоренность обуздать последнюю эскалацию насилия".

Источник Guardian сообщил, что по согласованию с другими группировками в приграничной полосе, где проживает около двух миллионов человек, были "полностью прекращены" воздушные и другие нападения на Израиль. В ответ Тель-Авив согласился снять блокаду на поставки топлива в Газу, где наблюдались отключения света. "Запасы топлива вернутся, и электростанция будет перезапущена со вторника", - сказал источник.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Израильские официальные лица подтвердили информацию о достигнутом соглашении и заявили, что будет обеспечена передача катарской финансовой помощи в сектор Газа, полное открытие пограничного перехода Керем-Шалом, а также расширение зоны рыболовства в Газе до уровня, предшествовавшего эскалации, уточняет агентство Ynetnews.

Финансовая помощь из Катара была ключевым моментом перемирия, впервые заключенного в ноябре 2018 года и с тех пор продлевавшегося несколько раз. Соглашение также предусматривает реализацию социальных проектов, которые помогут анклаву справиться с пандемией коронавируса.

Тель-Авив также согласился предпринять шаги для снижения уровня безработицы в Газе более чем на 50 процентов.

Как отмечают наблюдатели, Израиль с 6 августа почти ежедневно бомбил Газу в ответ на ракеты и начиненные взрывчаткой воздушные шары, запускаемые с палестинской территории. По данным израильских пожарных служб, зажигательные бомбы спровоцировали более 400 пожаров и повредили участки сельскохозяйственных угодий на юге Израиля.

Ранее египетская делегация безуспешно пыталась выступить посредником в возобновлении неформального перемирия, согласно которому Израиль обязался ослабить свою 13-летнюю блокаду Газы в обмен на спокойствие на границе. Позже к переговорам подключился катарский представитель Аль-Эмади, который также провел переговоры с израильскими официальными лицами в Тель-Авиве.

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