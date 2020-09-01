Обязательную маркировку домашних питомцев могут ввести уже со следующего года - законопроект об этом планируется внести в правительство уже осенью. Маркировать предстоит почти всех животных, принадлежащих человеку, - от кошек и собак до северных оленей. Делать это собственникам придется за свой счет.

Для чипирования собак и кошек используются капсулы размером всего лишь 1,4х8 мм. Фото: photoxpress

Маркировать придется домашних кошек и собак, коров, свиней, домашнюю птицу, овец и коз, лошадей, кроликов, северных оленей, ослов, мулов и лошаков, верблюдов, пушных зверей, даже пчелосемьи, рыбу и иных водных животных. Маркировкой будут заниматься госветслужбы и аттестованные специалисты.

На животное оформляется ветеринарный паспорт, куда заносится идентификационный номер, которым промаркирован питомец. Паспорт в бумажном виде хранится у хозяина, а в электронном он будет передан в единую информационную систему. Сам учет животных в информационной системе будет вестись бесплатно. Владельцу придется заплатить только за саму маркировку. При этом можно выбрать способ маркировки в зависимости от вида животного.

Собаки и кошки

Собаки и кошки, как и все крупные животные, будут маркироваться индивидуально. Щенки и котята, рожденные в России, подлежат обязательному маркированию, идентификации и учету не позднее трехмесячного возраста. А ввезенные в Россию для постоянного содержания кошки и собаки должны маркироваться не позднее трех месяцев после ввоза, поясняют специалисты национальной системы учета и регистрации животных RegAgro.

Маркировать питомцев можно с помощью микрочипов. Это метка радиочастотной идентификации (или RFID-метка), которая хранит уникальный номер животного и с помощью специальной антенны может передать его на считыватель, поднесенный на определенное расстояние. Чип вместе с антенной упаковывается в специальную капсулу из биосовместимого стекла с покрытием, исключающим аллергические реакции, отторжение или перемещение под кожей животного.

"Для чипирования собак, кошек и других животных размеры капсулы могут быть 2х12 мм или еще меньше - 1,4х8 мм. Такие габариты позволяют ввести ее как вакцину с помощью шприца - легко и практически безболезненно", - утверждают в RegAgro. При этом никакой специальной подготовки к процедуре не требуется, добавляет руководитель благотворительного фонда "ЗООзащита" Анна Вайман. Капсула с чипом может поставляться в ветеринарную клинику в специальной игле либо уже в одноразовом шприце, что позволит гарантировать стерильность во время процедуры, уточняют в RegAgro.

Стоимость подкожного микрочипа составляет от 90 до 140 рублей, его установка - еще 50-100 рублей.

Также возможно указывать идентификационный номер на постоянно носимом ошейнике или шлейке, а также в татуировках. Татуировку допускается наносить с внутренней стороны губ и щек, на внутреннюю поверхность левой или правой задней лапы (область паха), в области живота и с внутренней стороны любого уха.

Ошейник стоит 150-250 рублей. Стоимость тату варьируется от 200 до 500 рублей за единицу.

Сейчас маркируются единицы домашних животных - кошек и собак. Процедуру проходят владельцы тех из них, кто участвует в выставках, поскольку того требуют правила выставок (особенно международных), рассказывает Анна Вайман.

Процедура чипирования абсолютно безболезненна для животного и не требует специальной подготовки. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Рыбы, пчелы и птицы

Мелких животных и рыб можно маркировать группами. Так, идентификационный номер для рыб будет наноситься на аквариумы, садки и пруды. Пчелы будут маркироваться сразу пчелосемьями. Идентификационный номер будет наноситься на внешнюю стенку улья.

А вот птицы будут окольцовываться. Кольцо стоит 5-10 рублей, услуга по кольцеванию - 20-50 рублей. Также возможно вживление респондеров и транспондеров.

Сельскохозяйственные животные

Для сельхозживотных основным видом маркировки считается визуальная (ушная) бирка, поясняют специалисты RegAgro. Двойная пластиковая ушная бирка состоит из двух частей: части "мама" (с входным отверстием с защитой от кражи и без нее) и части "папа" с наконечником из твердого пластика или металла. Бирка может обойтись хозяину в 14-20 рублей, ее установка - 50-70 рублей.

Также для сельхозживотных используют маркировку электронной ушной меткой (RFID-метка). Это бирка, которая быстро и надежно крепится к уху животного. Стоимость ее в среднем составляет 115 рублей.

Пушных зверей и кроликов можно маркировать как индивидуально, так и группой - если речь идет о домашнем содержании. А вот животные в личных и коллективных фермерских хозяйствах будут подвергаться только индивидуальному маркированию, учету и идентификации. Таких животных лучше чипировать или наносить татуировку.

Для жвачных животных также используется электронный болюс - устройство для электронной идентификации. Капсула электронного болюса керамическая, изготовлена из бионейтрального материала и покрыта пищевым силиконом. Сам болюс обойдется в 150-200 рублей, его введение - 100-150 рублей.

В чем смысл

Маркировка представляет собой нанесение, закрепление на теле животного или введение в тело животного визуальных, электронных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств маркирования. В случаях, установленных ветеринарными правилами, можно наносить средства маркировки на сооружение, предмет, приспособление (садок, террариум, инсектариум и другие) или помещение, в которых содержится группа животных. В результате животному или объекту его содержания присваивается уникальный номер, поясняют специалисты RegAgro. Благодаря этому можно идентифицировать любое отдельное сельскохозяйственное или домашнее животное, а также групповой объект, например, стаю гусей, кур, уток, улей с пчелиной семьей или рыбный садок.

Повсеместная маркировка обеспечит прослеживаемость животных и продукции животноводства. Маркировка позволит предотвращать распространение заразных болезней животных (в том числе общих для человека и животных), а также выявлять источники и пути распространения их возбудителей, рассчитывают в минсельхозе. Кроме того, таким образом удастся быстрее возвращать потеряшек хозяевам. Сейчас таких случ аев очень много, и только в 30% из них в лучшем случае удается найти и вернуть животное владельцу, утверждает Анна Вайман. Также маркировка позволит находить и привлекать к ответственности хозяев, чьи питомцы нанесли кому-то увечья.

Кстати

Сроки и штрафы

Промаркировать животных, рожденных до предполагаемой даты вступления в силу законопроекта (1 января 2021 года), нужно будет не позднее 31 декабря 2025 года. Тех, кто родится после 1 января 2021 года, начнут учитывать в системе маркировки с 1 января 2022 года.

Однако предметно перечень животных и сроки маркировки будут утверждаться правительством уже после принятия законопроекта. А процедура и способы маркирования для конкретных видов животных, в том числе безнадзорных, будут прописаны в Ветеринарных правилах маркирования и учета животных, пояснили в минсельхозе.

Последний вариант законопроекта о маркировке предусматривает наказание за уклонение хозяина животного от маркировки: по КоАП, для частных лиц штраф составляет от 500 до 1 тыс. рублей. Однако в минсельхозе подчеркивают: привлечение к ответственности за нарушение ветеринарных правил будет возможно только после их принятия.

"Кроме того, при рассмотрении вопроса о сроках маркирования и учета определенных видов животных может быть проведена оценка целесообразности введения переходного периода, в течение которого штрафы не будут взиматься", - добавляют в ведомстве.