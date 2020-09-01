В стихах Валентины Патроновой есть то, чего почти не осталось в жизни и литературе: гармония, достоинство. И тот душевный покой, о котором говорится в утренней молитве оптинских старцев.
Вспоминается Ахматова. Мало кого жизнь терзала так, как Анну Андреевну, но и самые трагические ее стихи исполнены царского достоинства. В них столько спокойной силы, что и мы перестаем на какое-то время суетиться и сходить с ума.
Как поэт Валя окончила именно эту, "ахматовскую школу". На ее стихи можно опереться в трудный час.
Исток же Валиной души берет свое начало в детстве. Девочкой она почти каждое лето проводила на турбазе, располагавшейся в 1980-е годы в стенах бывшей усадьбы Гордеевых и Голицыных. А турбаза называлась "Ясный берег". Дедушка у Вали был одним из ее создателей.
А о бабушке Валя так рассказывает: "Бабушка Валентина преподавала английский в Тульском педуниверситете. Притом что в Англии бабушка ни разу не была, она имела идеальное произношение и владела современной живой разговорной речью во всех нюансах - благодаря пластинкам, которые бесконечно прослушивала сама и давала слушать студентам во время занятий.
Когда я родилась, бабушка, кажется, вздохнула с облегчением. Теперь у нее был веский повод выйти на пенсию - растить меня, заучивать со мной смешные стишки про "Литлл маус", а между всех домашних дел читать где-нибудь в ажурной тени Оскара Уайльда в оригинале… А потом по-английски пить чай с молоком (сначала молоко, потом чай) и бутербродом с абрикосовым джемом и вести долгие разговоры о предмете со студентами, любившими ее навещать.
Каких только историй за бабушкину практику не случилось! Вот только рассказывалось о них вполголоса, сдержанно и в узком кругу. Так до поры до времени ни слова не звучало и о вере и молитве, но вера всегда присутствовала - в глубоко сочувственном отношении к людям, в жертвовании собой - для студентов, близких, детей и внуков. Только в последние годы бабушкиной жизни ее вера обрела и молитвенное наполнение. Это она научила меня читать "Отче наш", "Живый в помощи" и горячо любимую ею молитву оптинских старцев..."
После школы Валя училась в колледже культуры на театрального художника, потом в Литинституте и Тульском педагогическом университете. Работала резчиком по дереву, редактором многотиражки на оружейном заводе, художником на трикотажном предприятии, журналистом в издательском отделе Тульской епархии, редактором на сайте "Азбука веры"... Периодически маялась, как и многие, без работы. Этим горьким летом Валя потеряла отца.Но еще есть стихи. Есть небо. И осень. В одном из писем Валя написала: "Порядок чуда, установленный однажды, продолжается - и превосходит все законы и правила..."
Неужели осень?
- Неужели осень? Неужели?
- Был и не был май или июль.
- Музыки осенней приближеньем
- Все утраты втрое воздают!
- Скоро на концерте ее будем,
- Не сорвать те замыслы ничем,
- Где вступает в хаосе прелюдий
- Счастья моего виолончель.
- Ранний холод - юное сопрано,
- Подпевает утро в унисон,
- Нотами шурша осенне-пряно,
- Легкое дыхание несет
- Не надрывной драмой ораторной,
- А свирельной лирикой души.
- Рыжий свет, редеющий покорно,
- На лету немного задержись.
Обезьянка
- Что до первородного изъяна
- Детству? На щеках от смеха - ямки.
- Не произошла от обезьяны
- Девочка, забавней обезьянки.
- Может, остры локти и коленки,
- Цепки пальцы и глаза сметливы,
- Но душа замысловатей в лепке,
- Чем в уме представить бы могли вы.
- И ее творилось родословье
- Сто колен и дальше, до Адама -
- Так вихор макушки обусловлен
- Генетическим набором данных.
- Смотрят нежно праотцы и мамки
- На свое совместное творенье -
- Завиток причудливый и манкий
- И ладони в яблочном варенье.
Утро
- Для уходов и прощаний - веря
- Нет безвременности,
- есть причина.
- В старом парке в мареве деревья
- На рассвете еле различимы.
- Стать бы сердцу зрячим
- и премудрым,
- Чтобы видеть - путь готов и устлан.
- И уходит доктор ранним утром
- В грусть и в осень
- с позднего дежурства.