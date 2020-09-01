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01.09.2020 19:57
Рубрика: Культура

В порядке чуда

В стихах Валентины Патроновой есть то, чего почти не осталось в жизни
Текст: Дмитрий Шеваров
Всегда радостно представлять поэта, о котором ты сам еще недавно не ведал. А сейчас это кажется странным: почему я ничего не знал о Валентине? Почему ее стихи только сейчас попали мне в руки? Очевидно, всему свое время.
Каждое стихотворение Валентины Патроновой - о душе и Родине. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова Каждое стихотворение Валентины Патроновой - о душе и Родине. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова
Каждое стихотворение Валентины Патроновой - о душе и Родине. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

В стихах Валентины Патроновой есть то, чего почти не осталось в жизни и литературе: гармония, достоинство. И тот душевный покой, о котором говорится в утренней молитве оптинских старцев.

Фото: Фото С. Фальковского из личного архива Ларисы Миллер
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Вспоминается Ахматова. Мало кого жизнь терзала так, как Анну Андреевну, но и самые трагические ее стихи исполнены царского достоинства. В них столько спокойной силы, что и мы перестаем на какое-то время суетиться и сходить с ума.

Как поэт Валя окончила именно эту, "ахматовскую школу". На ее стихи можно опереться в трудный час.

Исток же Валиной души берет свое начало в детстве. Девочкой она почти каждое лето проводила на турбазе, располагавшейся в 1980-е годы в стенах бывшей усадьбы Гордеевых и Голицыных. А турбаза называлась "Ясный берег". Дедушка у Вали был одним из ее создателей.

А о бабушке Валя так рассказывает: "Бабушка Валентина преподавала английский в Тульском педуниверситете. Притом что в Англии бабушка ни разу не была, она имела идеальное произношение и владела современной живой разговорной речью во всех нюансах - благодаря пластинкам, которые бесконечно прослушивала сама и давала слушать студентам во время занятий.

Когда я родилась, бабушка, кажется, вздохнула с облегчением. Теперь у нее был веский повод выйти на пенсию - растить меня, заучивать со мной смешные стишки про "Литлл маус", а между всех домашних дел читать где-нибудь в ажурной тени Оскара Уайльда в оригинале… А потом по-английски пить чай с молоком (сначала молоко, потом чай) и бутербродом с абрикосовым джемом и вести долгие разговоры о предмете со студентами, любившими ее навещать.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Каких только историй за бабушкину практику не случилось! Вот только рассказывалось о них вполголоса, сдержанно и в узком кругу. Так до поры до времени ни слова не звучало и о вере и молитве, но вера всегда присутствовала - в глубоко сочувственном отношении к людям, в жертвовании собой - для студентов, близких, детей и внуков. Только в последние годы бабушкиной жизни ее вера обрела и молитвенное наполнение. Это она научила меня читать "Отче наш", "Живый в помощи" и горячо любимую ею молитву оптинских старцев..."

После школы Валя училась в колледже культуры на театрального художника, потом в Литинституте и Тульском педагогическом университете. Работала резчиком по дереву, редактором многотиражки на оружейном заводе, художником на трикотажном предприятии, журналистом в издательском отделе Тульской епархии, редактором на сайте "Азбука веры"... Периодически маялась, как и многие, без работы. Этим горьким летом Валя потеряла отца.Но еще есть стихи. Есть небо. И осень. В одном из писем Валя написала: "Порядок чуда, установленный однажды, продолжается - и превосходит все законы и правила..."

Из новой тетради

Неужели осень?

  • Неужели осень? Неужели?
  • Был и не был май или июль.
  • Музыки осенней приближеньем
  • Все утраты втрое воздают!
  • Скоро на концерте ее будем,
  • Не сорвать те замыслы ничем,
  • Где вступает в хаосе прелюдий
  • Счастья моего виолончель.
  • Ранний холод - юное сопрано,
  • Подпевает утро в унисон,
  • Нотами шурша осенне-пряно,
  • Легкое дыхание несет
  • Не надрывной драмой ораторной,
  • А свирельной лирикой души.
  • Рыжий свет, редеющий покорно,
  • На лету немного задержись.

Обезьянка

  • Что до первородного изъяна
  • Детству? На щеках от смеха - ямки.
  • Не произошла от обезьяны
  • Девочка, забавней обезьянки.
  • Может, остры локти и коленки,
  • Цепки пальцы и глаза сметливы,
  • Но душа замысловатей в лепке,
  • Чем в уме представить бы могли вы.
  • И ее творилось родословье
  • Сто колен и дальше, до Адама -
  • Так вихор макушки обусловлен
  • Генетическим набором данных.
  • Смотрят нежно праотцы и мамки
  • На свое совместное творенье -
  • Завиток причудливый и манкий
  • И ладони в яблочном варенье.

Утро

  • Для уходов и прощаний - веря
  • Нет безвременности,
  • есть причина.
  • В старом парке в мареве деревья
  • На рассвете еле различимы.
  • Стать бы сердцу зрячим
  • и премудрым,
  • Чтобы видеть - путь готов и устлан.
  • И уходит доктор ранним утром
  • В грусть и в осень
  • с позднего дежурства.
Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru
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