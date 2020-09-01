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01.09.2020 14:22
Рубрика: Культура

Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" начал вещание

Текст: Сусанна Альперина

Сегодня начал свое вещание киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" - совместный проект "Цифрового Телевидения", медиахолдинга ВГТРК и крупнейшего российского киноконцерна "Мосфильм". О том, что появится такой канал, было известно ранее, и это вызвало большой интерес у аудитории. Вообще можно отметить тенденцию времени - крупнейшие киностудии заключают контракты, и их библиотеки, которые представляют собой по сути сокровищницы, может смотреть любой желающий. Так, Киностудия имени Горького заключила контракт на размещение своей коллекции с каналом "Дом кино". "Союзмультфильм" выложил свои классические фильмы на сервисе Premier. И также в этой линейке - союз "Мосфильма" и "Цифрового телевидения".

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Киноканал уже доступен абонентам. Основа его сетки - более 1 000 картин советской и российской классики "Мосфильма" и новое современное кино. Стороны напоминают, что фильмы, ставшие брендами отечественного кинематографа, уже много лет являются событиями федерального телевизионного эфира, собирая многомиллионную аудиторию разных возрастов. Теперь такие легендарные картины, как "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Джентльмены удачи", "Девчата", "Служебный роман", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит" и многие другие, доступны эксклюзивно на киноканале "Мосфильм. Золотая коллекция". Помимо классики "Мосфильма" зрители могут увидеть современное масштабное кино и блокбастеры, созданные при участии ВГТРК: "Легенда №17", "Т-34", "Салют-7", "Экипаж" и другие.

Обратим внимание и на то, что в последнее время "Мосфильм" проделал колоссальную работу по цифровизации своего архива, и теперь "золотая коллекция" легендарной киностудии доступна в формате высокой четкости.

Главным редактором канала назначен Александр Нечаев, заместитель генерального директора ВГТРК. Дистрибуцией киноканала "Мосфильм. Золотая коллекция" занимается компания "Сигнал Медиа", входящая в холдинг "Цифровое Телевидение". На старте канал уже доступен 40% российских домохозяйств. Эта цифра основана на подписанных соглашениях с провайдерами платного ТВ. География покрытия - вся Россия. Это крупные федеральные операторы, такие как Ростелеком, а также региональные игроки рынка платного ТВ.

Прямая речь
Фото: "Централ Партнершип" / ГПМ Кит
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Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм":

- Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" - новый дом для наших картин на телевидении. "Золотые" фильмы, прославленные шедевры, которыми мы гордимся, смогут увидеть миллионы телезрителей. Мы очень этому рады, ведь кино снимают для зрителя, фильмы живут, если их смотрят. А хорошее кино, в сущности, меняет человека к лучшему. Вы вновь сможете прожить истории любимых героев, созданные великими режиссерами, увидеть современные картины под легендарным брендом "Мосфильма" - главной киностудии страны.

Антон Златопольский, первый заместитель генерального директора ВГТРК, председатель Совета директоров АО "Цифровое Телевидение":

- Я убежден, с появлением этого канала можно поздравить всех - и зрителей, и кинематографистов. "Мосфильм" - уникальный бренд, хранитель национальных кодов. Эксклюзивная "Золотая коллекция" позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино. И классику, и современные фильмы, в которых мы сегодня активно участвуем, стараясь достойно продолжать традиции нашей знаменитой киностудии, - теперь зритель сможет увидеть все это на нашем новом телеканале.

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