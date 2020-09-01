Когда застройщики окончательно выйдут из кризиса

Минувшее лето оказалось довольно успешным для застройщиков: удар пандемии по строителям оказался не таким сильным, как ожидалось.

По итогам лета у ряда девелоперов продажи достигли уровня 2019 года, а у некоторых, преимущественно столичных, превысили прошлогодние показатели, отмечает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. В целом же по рынку спрос примерно на треть ниже, чем летом прошлого года. Однако, отмечает эксперт, как раз прошлым летом на рынке был ажиотаж, связанный с переходом девелоперов на эскроу-счета.

Ввод объектов летом снизился на 10% по сравнению с летом 2019 года, отмечает Диваков. "Часть застройщиков скорректировали графики ввода в эксплуатацию, чтобы не допустить снижения цен и адаптировать объем предложения к спросу", - говорит он. В ДОМ.РФ, впрочем, отмечают, что число затянувшихся строек из-за пандемии изменилось незначительно. В среднем за последний год застройщики ежемесячно переносили сроки ввода в эксплуатацию 3,3-3,7 млн кв. м жилья, минувшим летом - 2-4 млн кв. м ежемесячно. Пик корректировок пришелся на июль прошлого года, когда из-за реформы рынка застройщикам пришлось переделывать проектную документацию и был отложен ввод около 6 млн кв. м.

"Я считаю, отрасль вышла из кризиса", - отметил на днях на онлайн-конференции газеты "Коммерсантъ" замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. В целом за год, по его прогнозу, будет построено примерно столько же домов, сколько и в 2019 году. Если удастся избежать второй волны эпидемии, рынок новостроек продолжит плавное восстановление, считает Диваков, но к показателям 2019 года вернется лишь через 3-5 лет.

Треть застройщиков могут обанкротиться в ближайшие месяцы

Вопреки ожиданиям, пандемия не оказала критического влияния на строительную отрасль, говорит гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько. "В первом полугодии за счет исключительно этого фактора рынок потерял всего 16% сделок. Однако после снятия основных ограничений и благодаря старту льготной ипотеки рынок быстро восстановился", - говорит он. Пережить "турбулентность" строителям помогло, по мнению Володько, кардинальное снижение конкуренции: за год после реформы снизились не только объемы возводимого жилья, но и на 15% сократилось количество застройщиков. В 2020 году, по данным Дивакова, с рынка ушло около 60 компаний, в основном мелкие девелоперы с портфелем объектов до 10 тыс. кв. м. В I квартале около 33% организаций в строительстве были убыточны, говорит эксперт. В III квартале вероятны банкротства этих застройщиков.