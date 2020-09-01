Когда застройщики окончательно выйдут из кризиса

По итогам лета у ряда девелоперов продажи достигли уровня 2019 года, а у некоторых, преимущественно столичных, превысили прошлогодние показатели, отмечает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. В целом же по рынку спрос примерно на треть ниже, чем летом прошлого года. Однако, отмечает эксперт, как раз прошлым летом на рынке был ажиотаж, связанный с переходом девелоперов на эскроу-счета.
Ввод объектов летом снизился на 10% по сравнению с летом 2019 года, отмечает Диваков. "Часть застройщиков скорректировали графики ввода в эксплуатацию, чтобы не допустить снижения цен и адаптировать объем предложения к спросу", - говорит он. В ДОМ.РФ, впрочем, отмечают, что число затянувшихся строек из-за пандемии изменилось незначительно. В среднем за последний год застройщики ежемесячно переносили сроки ввода в эксплуатацию 3,3-3,7 млн кв. м жилья, минувшим летом - 2-4 млн кв. м ежемесячно. Пик корректировок пришелся на июль прошлого года, когда из-за реформы рынка застройщикам пришлось переделывать проектную документацию и был отложен ввод около 6 млн кв. м.
"Я считаю, отрасль вышла из кризиса", - отметил на днях на онлайн-конференции газеты "Коммерсантъ" замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. В целом за год, по его прогнозу, будет построено примерно столько же домов, сколько и в 2019 году. Если удастся избежать второй волны эпидемии, рынок новостроек продолжит плавное восстановление, считает Диваков, но к показателям 2019 года вернется лишь через 3-5 лет.
Вопреки ожиданиям, пандемия не оказала критического влияния на строительную отрасль, говорит гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько. "В первом полугодии за счет исключительно этого фактора рынок потерял всего 16% сделок. Однако после снятия основных ограничений и благодаря старту льготной ипотеки рынок быстро восстановился", - говорит он. Пережить "турбулентность" строителям помогло, по мнению Володько, кардинальное снижение конкуренции: за год после реформы снизились не только объемы возводимого жилья, но и на 15% сократилось количество застройщиков. В 2020 году, по данным Дивакова, с рынка ушло около 60 компаний, в основном мелкие девелоперы с портфелем объектов до 10 тыс. кв. м. В I квартале около 33% организаций в строительстве были убыточны, говорит эксперт. В III квартале вероятны банкротства этих застройщиков.