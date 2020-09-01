Количество поездок въездного и выездного туризма в РФ сократилось на 64%

За первое полугодие 2020 года иностранные граждане совершили в РФ с туристической целью 3,9 млн поездок, что на 64% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Выездной турпоток также сократился на 64%, при этом россияне совершили 7,1 млн поездок за границу. Такие данные приводятся в докладе Росстата "Социально-экономическое положение России за январь-июль 2020 года".

За этот период туристы из стран дальнего зарубежья совершили в РФ 1,2 млн поездок (30,3% от общего числа), из государств-участников СНГ - 2,7 млн поездок (69,7% от общего числа), следует из данных статистического ведомства. Чаще всего российскую границу пересекали туристы из Финляндии (160 тысяч поездок), из Польши (109,9 тысячи), Эстонии (99 тысяч) и Китая (77,4 тысячи).

Из стран ЕАЭС, больше всего поездок в РФ было совершено из Казахстана - 547 тысяч.

"Число туристских поездок российских граждан за границу в первом полугодии 2020 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 64,2% и составило 7,1 млн поездок. Из общего числа выездных туристских поездок 80% осуществлялись в страны дальнего зарубежья и 20% - в государства-участники СНГ", - говорится в отчете.

Максимальное число поездок зафиксировано в Финляндию (738,5 тысячи), а также в Таиланд (483,2 тысячи), в Эстонию (379,2 тысячи) и в Турцию (314,2 тысячи), а также ОАЭ (310,2 тысячи).