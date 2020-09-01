Крашенинников: В ГД будет внесен проект отдельного закона о правительстве

В Государственную думу будет внесен проект отдельного закона о правительстве, который будет учитывать изменения в Конституции, а не поправки к действующему документу, заявил председатель комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Во время открытой лекции в Уральском государственном юридическом университете он рассказал о дискуссиях на тему внесения поправок в существующий закон "О правительстве РФ".

"С учетом огромного количества поправок, так как речь идет о формировании правительства, о требованиях к правительству, конечно, лучше не раздирать закон, а сделать его целостным", - приводит ТАСС слова парламентария.

По его словам, текст должен быть единым, с ним удобнее работать.

Павел Крашенинников отметил, что в новом документе будет прописано, как формируется кабмин, как проходят заседания, как принимаются решения о внесении правительственных законопроектов. Также в нем будет положение о том, что правительство входит в систему публичной власти.