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01.09.2020 11:35
Рубрика: Власть

Лавров назвал реформу Конституции Беларуси оптимальной для диалога

Текст: Константин Волков
Россия намерена руководствоваться в отношениях с Беларусью международным правом и двусторонними договоренностями, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 сентября, выступая в МГИМО.

"Мы будем руководствоваться международным правом и теми обязательствами, которые существуют между нами и Республикой Беларусь, - отметил министр. - Мы хотим, чтобы белорусам была предоставлена возможность самим решить свои проблемы без какого-либо вмешательства извне".

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Лавров подчеркнул также, что никакой необходимости в навязывании посреднических услуг в Беларуси нет, хотя ряд западных стран стремятся навязать свои подходы к решению проблем Республики Беларусь, воспользовавшись сложной ситуацией и не принимая объективную реальность. "К сожалению, эти "повадки" проявляются в Евросоюзе, у соседей Республики Беларусь прежде всего, которые хотят на свою жесткую антилукашенковскую платформу затянуть всех членов ЕС", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

"Попытки игнорировать эту реальность и попытки не дать сформироваться таким отношениям, которые в полной мере уважительно учитывали бы новые достижения многих стран мира, я считаю, недальновидны и опасны, - сказал Лавров. - Наши западные коллеги, которые почти полтысячелетия задавали тон в мировых делах, контролировали экономику через колониальные завоевания, обеспечивали безбедное функционирование своих элит за счет вывоза из колоний природных ресурсов. И за эти пятьсот лет, конечно же, многое произошло, но даже после того, как колониальная система разрушилась, отношения учителя и ученика, хозяина и помощника - они все-таки в значительной степени сказывались на менталитете западных политиков".

Оптимальным вариантом решения проблем Беларуси была бы конституционная реформа, считает Лавров. "Президент Белоруссии предложил конституционную реформу. По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом, и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан", - подчеркнул министр.

Днем ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет вынесен на общественное обсуждение.

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