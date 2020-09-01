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01.09.2020 22:37
Рубрика: В мире

Будущее в тумане Альбиона

Лондон выразил сомнение в перспективах торговой сделки с ЕС по Brexit
Текст: Максим Макарычев
Даунинг-стрит выразил сомнение в перспективе достижения торгового соглашения с ЕС к декабрю, обвиняя Брюссель в настойчивом продвижении своей повестки дня. Об этом заявил спецпредставитель британского премьера по переговорам с ЕС по Brexit Дэвид Фрост, который во вторник также был назначен советником Джонсона по национальной безопасности.

Официальный представитель главы британского кабинета министров признал, что надежды на достижения сделки Лондона и ЕС тают, сообщает Guardian. По мнению источников издания в Брюсселе, Британия хочет получить "вишенку на торте" в виде некоего декларативного соглашения о намерениях, в то же время выдвигая серьезные вопросы по 11 ключевым разделам переговоров, которые, вместе взятые, составляют содержание сделки по существу.

Фото: AP
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"Евросоюз продолжает настаивать на том, что мы должны согласовать сложные вопросы переговоров, такие как государственная помощь ЕС, прежде чем можно будет проводить какую-либо дальнейшую работу в любой другой области переговоров, в том числе по юридическим обязательствам", - сказал Фрост, добавив, что британское правительство "хотело бы сначала решить самые простые вопросы, чтобы придать импульс переговорам с учетом того, что у сторон остается мало времени".

Со своей стороны официальные лица ЕС выражают недовольство постоянно ведущимися в Лондоне брифингами для прессы британскими официальными лицами с критикой действий европейских структур. Министр по делам ЕС Франции Клеман Бон заявил о том, что сделка находится в тупике из-за того, что Британия хотела бы "получить свой пирог и съесть его - покинуть Европейский Союз и сохранить всесторонний доступ на европейский рынок". ЕС заявил, что Британия может получить беспошлинный и не квотируемый доступ на европейский рынок только в том случае, если она согласится уважать европейские стандарты в области окружающей среды, прав рабочих. ЕС стремится к достижению всеобъемлющей договоренности с Лондоном по вопросам управления и разрешения споров.

В Брюсселе также не скрывают разочарования тем, что Британия еще не представила свои собственные предложения о рамках своей государственной помощи компаниям. Брюссель рассматривает вопрос ограничения государственной помощи как ключевой аспект обеспечения равных условий игры для Лондона и европейского сообщества с тем, чтобы британские предприятия не могли "несправедливо подрывать интересы" своих партнеров из ЕС. В ответ Фрост дал понять, что будущие механизмы субсидирования государственной помощи являются "вопросом британского народа и парламента, а не Европейского Союза", добавив, что в стране будет действовать собственный режим контроля за субсидиями, и на нее не будет распространяться режим государственной помощи, существующий в ЕС.

Во время прошлогодних напряженных переговоров по соглашению о выходе из ЕС, Джонсон, отмечают наблюдатели, в самый последний момент пошел на значительные уступки - фактически разрешив границу в Ирландском море, чтобы завершить проблемную сделку к означенному сроку 31 декабря 2020 года. Но он находится под давлением со стороны брекситеров, консервативных депутатов, сторонников жесткого Brexit, настаивающих на том, чтобы Даунинг-стрит ни в коем случае не шел на новые компромиссы с Брюсселем.

Фото: REUTERS/Simon Dawson
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По оценке аналитиков, одним из возможных выходов из переговорного тупика, в котором оказались переговорщики, может стать заключение серии отдельных сделок по разным вопросам, например, в сфере финансовых услуг, рыболовства, госпомощи и прочих. Высокопоставленный британский чиновник, близкий к переговорам, ранее сообщил, что ЕС не заинтересован в "пакете соглашений в швейцарском стиле", имея в виду более 100 двусторонних сделок, которые Швейцария имеет с Брюсселем.

По словам главного переговорщика от Евросоюза Мишеля Барнье, который на следующей неделе должен встретиться с британской делегацией во главе с Фростом, Брюссель проявил гибкость, приняв к сведению "три красные линии премьер-министра Джонсона", однако не увидел ответных усилий Лондона в отношении европейских приоритетов. "Теперь мы ждем, когда Великобритания представит конкретные и конструктивные предложения", - заключил Барнье.

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