Лондон выразил сомнение в перспективах торговой сделки с ЕС по Brexit

Даунинг-стрит выразил сомнение в перспективе достижения торгового соглашения с ЕС к декабрю, обвиняя Брюссель в настойчивом продвижении своей повестки дня. Об этом заявил спецпредставитель британского премьера по переговорам с ЕС по Brexit Дэвид Фрост, который во вторник также был назначен советником Джонсона по национальной безопасности.

Официальный представитель главы британского кабинета министров признал, что надежды на достижения сделки Лондона и ЕС тают, сообщает Guardian. По мнению источников издания в Брюсселе, Британия хочет получить "вишенку на торте" в виде некоего декларативного соглашения о намерениях, в то же время выдвигая серьезные вопросы по 11 ключевым разделам переговоров, которые, вместе взятые, составляют содержание сделки по существу.

"Евросоюз продолжает настаивать на том, что мы должны согласовать сложные вопросы переговоров, такие как государственная помощь ЕС, прежде чем можно будет проводить какую-либо дальнейшую работу в любой другой области переговоров, в том числе по юридическим обязательствам", - сказал Фрост, добавив, что британское правительство "хотело бы сначала решить самые простые вопросы, чтобы придать импульс переговорам с учетом того, что у сторон остается мало времени".

Со своей стороны официальные лица ЕС выражают недовольство постоянно ведущимися в Лондоне брифингами для прессы британскими официальными лицами с критикой действий европейских структур. Министр по делам ЕС Франции Клеман Бон заявил о том, что сделка находится в тупике из-за того, что Британия хотела бы "получить свой пирог и съесть его - покинуть Европейский Союз и сохранить всесторонний доступ на европейский рынок". ЕС заявил, что Британия может получить беспошлинный и не квотируемый доступ на европейский рынок только в том случае, если она согласится уважать европейские стандарты в области окружающей среды, прав рабочих. ЕС стремится к достижению всеобъемлющей договоренности с Лондоном по вопросам управления и разрешения споров.

В Брюсселе также не скрывают разочарования тем, что Британия еще не представила свои собственные предложения о рамках своей государственной помощи компаниям. Брюссель рассматривает вопрос ограничения государственной помощи как ключевой аспект обеспечения равных условий игры для Лондона и европейского сообщества с тем, чтобы британские предприятия не могли "несправедливо подрывать интересы" своих партнеров из ЕС. В ответ Фрост дал понять, что будущие механизмы субсидирования государственной помощи являются "вопросом британского народа и парламента, а не Европейского Союза", добавив, что в стране будет действовать собственный режим контроля за субсидиями, и на нее не будет распространяться режим государственной помощи, существующий в ЕС.

Во время прошлогодних напряженных переговоров по соглашению о выходе из ЕС, Джонсон, отмечают наблюдатели, в самый последний момент пошел на значительные уступки - фактически разрешив границу в Ирландском море, чтобы завершить проблемную сделку к означенному сроку 31 декабря 2020 года. Но он находится под давлением со стороны брекситеров, консервативных депутатов, сторонников жесткого Brexit, настаивающих на том, чтобы Даунинг-стрит ни в коем случае не шел на новые компромиссы с Брюсселем.

По оценке аналитиков, одним из возможных выходов из переговорного тупика, в котором оказались переговорщики, может стать заключение серии отдельных сделок по разным вопросам, например, в сфере финансовых услуг, рыболовства, госпомощи и прочих. Высокопоставленный британский чиновник, близкий к переговорам, ранее сообщил, что ЕС не заинтересован в "пакете соглашений в швейцарском стиле", имея в виду более 100 двусторонних сделок, которые Швейцария имеет с Брюсселем.

По словам главного переговорщика от Евросоюза Мишеля Барнье, который на следующей неделе должен встретиться с британской делегацией во главе с Фростом, Брюссель проявил гибкость, приняв к сведению "три красные линии премьер-министра Джонсона", однако не увидел ответных усилий Лондона в отношении европейских приоритетов. "Теперь мы ждем, когда Великобритания представит конкретные и конструктивные предложения", - заключил Барнье.