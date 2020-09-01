Лукашенко: Мы сохраним общее отечество от Бреста до Владивостока

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна и Россия сохранят единое отечество "от Бреста до Владивостока". Об этом 1 сентября сообщает белорусское государственное новостное агентство БелТА.

"Зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России - прим. "РГ") уже сделали эти выводы. И, что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня", - заявил Лукашенко, посещая Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания.

Президент республики отметил также, что Россию и Беларусь связывают тесные кооперационные производственные связи.

"Никогда я не отворачивался от России. Я опытный человек. Я же понимаю, что у нас очень сильно увязана производственная цепочка", - заявил он.