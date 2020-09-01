Новости

СМИ: Генсека кабмина Японии считают вероятным кандидатом на кресло премьера 17:03
В России стартует киберспортивная лига для школьников 16:52
"Матч ТВ" покажет игру молодежных сборных России и Болгарии 16:42
Фото: Как прошел День знаний на Урале во время пандемии 16:00
Польша дала добро на возобновление авиасообщения с Россией 15:43
Лукашенко: Мы сохраним общее отечество от Бреста до Владивостока 15:41
Жителю Перми вынесли приговор за фото нациста в "Бессмертном полку" 15:34
ТОП-50 перспективных специальностей обновят 15:33
Россия и Беларусь поэтапно возобновят транспортное сообщение 15:30
Президент Кубы осудил внешнее вмешательство в дела Беларуси 15:21
Над Баренцевым морем российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет 15:20
"Ростов" может встретиться с "Кайратом" в Лиге Европы 15:12
Вышел трейлер "Темного и злого" от режиссера "Монстры существуют" 15:08
Facebook может запретить пользователям делиться новостями в Австралии 15:06
Умер известный хоккейный тренер Милош Ржига 15:02
В Якутии ученые обнаружили норы, вырытые 540 млн лет назад 15:00
Путин рассказал о проникновенных и эмоциональных произведениях о войне 14:37
Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" начал вещание 14:22
На Урале онкодиспансер восстановил заблокированную хакерами базу данных 14:18
Лавров: Требования Запада расследовать инцидент с Навальным необоснованны 14:05
Путин завершил открытый урок "крылатым выражением" 14:00
Мишустин осмотрел выставку проектов молодых ученых КубГУ 13:57
Путин пообещал подумать об организации соревнований по киберспорту в школах 13:53
Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний 13:47
В Испании за август резко выросло число инфицированных коронавирусом 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
01.09.2020 15:41
Рубрика: В мире

Лукашенко: Мы сохраним общее отечество от Бреста до Владивостока

Текст: Константин Волков

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна и Россия сохранят единое отечество "от Бреста до Владивостока". Об этом 1 сентября сообщает белорусское государственное новостное агентство БелТА.

Фото: iStock
Россия и Беларусь поэтапно возобновят транспортное сообщение

"Зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России - прим. "РГ") уже сделали эти выводы. И, что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня", - заявил Лукашенко, посещая Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания.

Президент республики отметил также, что Россию и Беларусь связывают тесные кооперационные производственные связи.

"Никогда я не отворачивался от России. Я опытный человек. Я же понимаю, что у нас очень сильно увязана производственная цепочка", - заявил он.

В мире экс-СССР Беларусь Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах
Маас: Санкции против "Северного потока-2" противоречат международному праву
"Краснодар" стартует в отборе ЛЧ домашним матчем
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру
Кто из кандидатов имеет наибольшие шансы стать новым премьером Японии