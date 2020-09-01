Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

Вдохновения и стремления к знаниям, которые станут главным условием успеха и благополучия во взрослой жизни, пожелал 1 сентября молодежи страны президент Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

В новом учебном году за парты сядут 1 055 000 учащихся, из них первый раз в первый класс пойдут по всей республике 114 тысяч детей, уточнили в Министерстве образования РБ.

Глава государства отметил в своем приветствии по случаю Дня знаний, что этот праздник ежегодно приносит в жизнь каждого человека самые сильные эмоции. "Это ностальгическая грусть по детским и юношеским годам, которые уже никогда не повторятся. Волнение первоклассников, которые делают первые шаги по дороге знаний, первокурсников, осознанно выбравших свой профессиональный путь. Переживания родителей, которые вместе с ребенком словно сами идут в первый класс и вместе с ним проживают разные периоды его учебы. Воодушевление молодых учителей и преподавателей перед первым в своей педагогической деятельности уроком или лекцией. И, конечно, радость от предстоящей встречи всех, кто за время каникул соскучился по учебным будням".

Президент пожелал, чтобы для всех учащихся и наставников новый учебный год был интересным, наполненным яркими событиями. Учителям Лукашенко пожелал неиссякаемой энергии и плодотворной работы, родителям - вовлеченности в образовательный процесс и множества поводов для гордости за своих детей, а ученикам и студентам - вдохновения и стремления к знаниям, которые станут главным условием успеха и благополучия в их будущей жизни.

Кстати, первый урок в учреждениях общего среднего образования Беларуси, сообщают новостные порталы, пройдет в этом году на тему "Я вырос здесь, и край мне этот дорог". Его содержание будет сфокусировано на осмыслении понятия "малая родина" и ее значении в жизни каждого человека, а также на примерах профессиональной и общественной деятельности земляков, их вклада в развитие экономики, культуры, спорта и науки Синеокой, сообщает БЕЛТА.