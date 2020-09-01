Лукашенко рассказал, какие границы может закрыть Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск может закрыть границу с Польшей в районе Бреста и Гродно, тем самым перекрыв транзит грузов из Западной Европы. Его слова цитирует белорусское государственное новостное агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, сейчас против правящего режима в Беларуси выступают в основном страны Балтии, это произошло потому, что "более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток".

По этой причине, отметил Лукашенко, именно прибалтийские страны выступают с различными требованиями и инициативами, направленными против официального Минска.

"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - завил президент Беларуси.