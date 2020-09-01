Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) подтвердила, что россиянин Ислам Махачев встретится с бывшим чемпионом промоушена Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 254, который пройдет 24 октября, и где титульный поединок против американца Джастина Гэтжи проведет Хабиб Нурмагомедов.

Предыдущий бой Махачев провел в сентябре 2020 года, и решением судей победил Дэви Рамоса. Всего на счету нашего бойца восемь поединков в UFC. Поражение он потерпел лишь однажды. На данный момент Ислам занимает 11-е место в рейтинге легкого веса.

Между тем действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к встрече с Гэтжи. Он опубликовал в своем "Инстаграме" пост с видео. "Подготовка продолжается, 54 дня до боя, - написал Хабиб. - Если делать нечего, сделай пробежку в горы, отвечаю, поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией".