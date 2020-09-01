Мать Героя России отсудила пенсию за погибшего сына

Право на повышенную пенсию от минобороны отстояла в суде мать смоленского десантника Андрея Панова, погибшего в Чечне в составе знаменитой "шестой роты". Это право женщины установлено федеральным законом, который военкоматы упорно трактуют по-своему. Новая редакция, вступившая в силу 31 июля, уже не допускает разночтений. Но в Смоленске с этим пока не смирились.

Матери Героя России Нине Пановой пришлось отстаивать свои права в суде. Фото: www.6рота.рф

Нина Алексеевна Панова потеряла сына во второй чеченской кампании. Андрей служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и погиб 1 марта 2000 года в составе шестой роты, от которой уцелело лишь несколько человек. Ему посмертно присвоили звание Героя России.

Спустя 20 лет военкомат отказал его матери в повышении пенсии по потере кормильца. Согласно закону от 12 февраля 1993 года выплаты для родных погибших участников боевых действий должны быть увеличены на 32 процента (расчет ведется от размера социальной пенсии). С точки зрения минобороны, повышение положено только самим ветеранам войн. Этот абсурдный аргумент много лет звучал в судах, куда обращались пожилые родители и вдовы военных по всей России. К тому моменту как суд Смоленска начал рассматривать дело, вступили в силу поправки к статье 45 ФЗ "О военных пенсиях". В законе теперь четко сказано, что право на повышение пенсии имеют именно осиротевшие родные военнослужащих-героев. Но областной военкомат не был намерен отступать. Замначальника центра социального обеспечения Юрий Городничев строил свои возражения на том, что Нина Алексеевна - не ветеран боевых действий.

В итоге суд вынес решение в пользу Пановой. Теперь женщине должны не только повысить пенсию по потере кормильца начиная с августа, но и выплатить задолженность за прошлые месяцы - более 30 тысяч рублей.

Прямая речь

Татьяна Сладкова, ведущий юрист фонда "Право Матери"

- Внесенные в федеральный закон изменения еще не обросли ни правоприменительной, ни судебной практикой. Наш фонд 20 лет успешно доказывал, что родители, вдовы и дети погибших ветеранов боевых действий из числа контрактников и офицеров всегда имели право на повышение пенсии по случаю потери кормильца на 32 процента. Однако ранее такое повышение никогда не назначалось силовыми структурами без суда. Сейчас мы наблюдаем по России очень неоднородную картину. В одних регионах надбавки начислили и пообещали начислять автоматически. В других не сделано еще ничего, военные чиновники сидят и не знают, что предпринять. Есть и такие области, где силовые ведомства не оставляют попыток как можно сильнее уменьшить число получателей надбавок, для чего, например, придумывают, что назначать доплату без суда будут лишь родственникам тех ветеранов боевых действий, кто при жизни успел получить соответствующее удостоверение. Позиция фонда "Право Матери" остается неизменной - надбавка положена всем родным погибших ветеранов, непосредственно участвовавших в боях. Мы будем пристально следить за ситуацией и, как всегда, бесплатно отстаивать права членов семей погибших защитников Отечества.