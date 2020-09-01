Новости

СМИ: Генсека кабмина Японии считают вероятным кандидатом на кресло премьера 17:03
В России стартует киберспортивная лига для школьников 16:52
"Матч ТВ" покажет игру молодежных сборных России и Болгарии 16:42
Фото: Как прошел День знаний на Урале во время пандемии 16:00
Польша дала добро на возобновление авиасообщения с Россией 15:43
Лукашенко: Мы сохраним общее отечество от Бреста до Владивостока 15:41
Жителю Перми вынесли приговор за фото нациста в "Бессмертном полку" 15:34
ТОП-50 перспективных специальностей обновят 15:33
Россия и Беларусь поэтапно возобновят транспортное сообщение 15:30
Президент Кубы осудил внешнее вмешательство в дела Беларуси 15:21
Над Баренцевым морем российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет 15:20
"Ростов" может встретиться с "Кайратом" в Лиге Европы 15:12
Вышел трейлер "Темного и злого" от режиссера "Монстры существуют" 15:08
Facebook может запретить пользователям делиться новостями в Австралии 15:06
Умер известный хоккейный тренер Милош Ржига 15:02
В Якутии ученые обнаружили норы, вырытые 540 млн лет назад 15:00
Путин рассказал о проникновенных и эмоциональных произведениях о войне 14:37
Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" начал вещание 14:22
На Урале онкодиспансер восстановил заблокированную хакерами базу данных 14:18
Лавров: Требования Запада расследовать инцидент с Навальным необоснованны 14:05
Путин завершил открытый урок "крылатым выражением" 14:00
Мишустин осмотрел выставку проектов молодых ученых КубГУ 13:57
Путин пообещал подумать об организации соревнований по киберспорту в школах 13:53
Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний 13:47
В Испании за август резко выросло число инфицированных коронавирусом 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
01.09.2020 16:42
Рубрика: Спорт

"Матч ТВ" покажет игру молодежных сборных России и Болгарии

Текст: Максим Домчев

4 сентября молодежная сборная России по футболу проведет свой седьмой матч в отборочном цикле чемпионата Европы 2021 года. Команда Михаила Галактионова на "Арене Химки" примет сверстников из Болгарии. Игру в прямом эфире на "Матч ТВ" прокомментируют Роман Нагучев и Михаил Меламед.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Дзюба рассказал о разговоре с Соболевым

За полчаса до начала трансляции, в 18:30 по московскому времени, начнет работу выездная студия, ведущим которой выступит Дмитрий Шнякин, эксперты в студии - Евгений Бушманов и Сослан Гатагов.

Молодежная сборная России, одержавшая четыре победы и две игры завершившая вничью, с 14 очками возглавляет пятую отборочную группу Евро-2021. У ближайших преследователей, поляков, в запасе 10 очков. В финальную стадию турнира, намеченного на июнь в Венгрии, выйдут победители девяти групп, а также пять лучших команд из числа занявших вторые места. Российская молодежка не участвовала в решающем этапе континентального первенства с 2013 года.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спорт Футбол Чемпионат Европы Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах
Маас: Санкции против "Северного потока-2" противоречат международному праву
"Краснодар" стартует в отборе ЛЧ домашним матчем
"Краснодар" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов
"Барселона" отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон