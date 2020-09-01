"Матч ТВ" покажет игру молодежных сборных России и Болгарии

4 сентября молодежная сборная России по футболу проведет свой седьмой матч в отборочном цикле чемпионата Европы 2021 года. Команда Михаила Галактионова на "Арене Химки" примет сверстников из Болгарии. Игру в прямом эфире на "Матч ТВ" прокомментируют Роман Нагучев и Михаил Меламед.

За полчаса до начала трансляции, в 18:30 по московскому времени, начнет работу выездная студия, ведущим которой выступит Дмитрий Шнякин, эксперты в студии - Евгений Бушманов и Сослан Гатагов.

Молодежная сборная России, одержавшая четыре победы и две игры завершившая вничью, с 14 очками возглавляет пятую отборочную группу Евро-2021. У ближайших преследователей, поляков, в запасе 10 очков. В финальную стадию турнира, намеченного на июнь в Венгрии, выйдут победители девяти групп, а также пять лучших команд из числа занявших вторые места. Российская молодежка не участвовала в решающем этапе континентального первенства с 2013 года.