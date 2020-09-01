Медведев поздравил учащихся и преподавателей с новым учебным годом

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил всех учащихся и педагогов с началом нового учебного года. Он заметил, что 1 сентября - особый день: "Немного грустный, потому что закончилось лето, а с другой стороны, в этот день оживают школьные классы и учебные аудитории, ну а взрослые вспоминают то время, когда сами были учениками и студентами".

Самые теплые слова благодарности Медведев адресовал педагогам. За то, что они помогают не только получать знания, но и верить в собственные силы, добиваться первых в жизни успехов, личным примером показывают, как много значит взаимное внимание, уважение и справедливость.

- Желаю всем учащимся и педагогам интересных занятий, отличных оценок и конечно хорошего настроения. Пусть учебный год станет успешным для каждого из вас, а сегодняшний день будет наполнен счастливыми улыбками и радостью новых встреч, - сказал замглавы Совбеза.