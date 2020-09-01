МИД РФ: Россию и Беларусь связывает многолетняя взаимопомощь

МИД РФ обнародовал на своем сайте информацию о визите 2 сентября в Москву министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея.

Как сказано в заявлении МИД РФ, визит проходит "в рамках подготовки к совместному заседанию коллегий МИД России и МИД Беларуси в ноябре 2020 года".

В документе также отмечается, что "Беларусь является ближайшим союзником России, наши страны связывают многолетние традиции дружбы и взаимопомощи, культурная и духовная общность, совместное историческое прошлое, планы и перспективы на будущее".

Также российская сторона напоминает, что Москва "внимательно следит за ситуацией после выборов, подчеркивает недопустимость попыток ее дестабилизации извне, вмешательства во внутренние дела Республики, выступает за нормализацию обстановки при соблюдении конституционных норм и уважении правопорядка".