МИД: США следует дать Беларуси возможность самой найти выход из ситуации

Как заявил 1 сентября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, США надо не предупреждать Беларусь, а дать ей возможность самой выйти из сложившейся ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами", подчеркнул дипломат.

Ранее появилась информация от Reuter's со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, что Вашингтон может рассмотреть санкции против России, если она будет "более открыто" вмешиваться в события в Беларуси​​​.