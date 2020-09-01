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01.09.2020 18:08
Рубрика: Экономика

Ферма гарантирует

Минсельхоз делает ставку на малые хозяйства
Текст: Татьяна Карабут
Фермеры в российском АПК производят 14% продовольствия. Но расти еще есть куда - от крафтовых продуктов питания до традиционного производства зерна. Государство обещает поддержать новые проекты и содействовать развитию действующих.
Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут ждет от фермеров роста производства продукции. А Минсельхоз обещает не подвести с господдержкой. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут ждет от фермеров роста производства продукции. А Минсельхоз обещает не подвести с господдержкой. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут ждет от фермеров роста производства продукции. А Минсельхоз обещает не подвести с господдержкой. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Этот год складывается для фермеров не очень удачно: из-за коронавируса наблюдались проблемы со сбытом продукции, признала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Во многих регионах закрывались ярмарки и рынки, которые являются основным каналом сбыта фермерской продукции. Между тем в крупных городах фермеры смогли успешно освоить онлайн-торговлю. И этот канал сбыта будет распространяться по всей стране с развитием транспортной доступности, уверена она.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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По мнению Лут, возможно, по итогам года доля фермерской продукции в общем объеме производства продукции АПК немного сократится. Однако уже со следующего года минсельхоз ожидает роста. "Все меры господдержки на это нацелены", - заверила замминистра.

На МСП и фермеров ежегодно выделяется около 90 млрд рублей господдержки. "Это достаточно большая сумма - порядка 40% от всех мер господдержки уходит на МСП. Предполагаем, что эта сумма будет сохраняться", - уточнила Лут.

По данным президента Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимира Плотникова, в последние 10 лет посевные площади в фермерских хозяйствах ежегодно увеличиваются почти на 1 млн га. По зерну доля фермеров составляет 29,5%, подсолнечнику - 35%. По словам председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова, в 1992 году вклад фермеров в производство сельхозпродукции составлял только 1%, по итогам прошлого года - 14%. По прогнозам Россельхозбанка, в ближайшие пять лет показатель увеличится до 18-20%. По мнению Листова, фермеры способны справляться с решением экономических и социальных задач на равных с агрохолдингами.

Председатель аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин считает, что у фермерских хозяйств есть большие резервы роста по многим направлениям: от производства меда до мяса птицы, говядины. Невозможно без фермеров решить и глобальную задачу вовлечения в сельхозоборот заброшенных земель, которых на данный момент в России насчитывается около 40 млн га. На них, по оценке Кашина, можно было бы вырастить еще 100 млн тонн зерна.

За последние несколько месяцев федеральные власти приняли ряд мер, которые существенно облегчили жизнь российским аграриям на фоне последствий COVID-19. Так, сельхозпроизводители получили отсрочку платежей по льготным кредитам на год. Также фермерам и сельхозкооперативам дали возможность использовать льготные инвестиционные кредиты (до 5%) и средства грантовой поддержки для приобретения торговых объектов, оборудования и спецтранспорта для перевозки и реализации продукции. Это позволит значительно расширить рынки сбыта, организовать собственные торговые точки и кооперативные рынки, в том числе сети магазинов фермерской продукции.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Господдержка АПК

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