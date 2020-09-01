Минск определил участников реализации соглашения с РФ о взаимном признании виз

На пять государственных структур Беларуси возложены обязательства по реализации соглашения между правительствами СГ о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства. Об этом говорится в постановлении Совмина РБ, которое размещено на правовом интернет-портале.

В перечень республиканских ведомств, отвечающих за реализацию соглашения включены Министерство иностранных дел и Государственный пограничный комитет, КГБ и Государственный таможенный комитет, а Министерству внутренних дел, кроме того, поручена миссия компетентного органа в области обмена информацией.

Следует напомнить, что этот документ был подписано в белорусской столице 19 июня текущего года. Он предусматривает право иностранцев въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность. Иностранцы смогут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам, которые определены в приложении к соглашению.