Для технических средств реабилитации (ТСР), которые выдаются гражданам с инвалидностью за счет средств федерального бюджета, определят новые сроки использования. Соответствующий проект приказа Минтруда проходит общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, в документе представлен на утверждение новый перечень ТСР с указанием сроков их эксплуатации. Например, в него включили кресло-коляску с электроприводом и аккумуляторами, которую можно будет получить на период от пяти лет и более. В течение семи лет послужат видеотелефоны с навигатором и текстовым выводом, которых также раньше не было в списке. Из новшеств - протезы голени, а также верхних и нижних конечностей с микропроцессорным управлением. Они будут выдаваться на срок от двух лет для взрослых и от года для детей.

А вот собаку-проводника теперь граждане смогут забрать навсегда. В графе "срок пользования" вместо периода "от 5 лет и более" появилась запись "бессрочно". "Животные в дальнейшем не могут использоваться в качестве ТСР, вторично выдаваемого другому инвалиду, - говорится в пояснительной записке к документу, - в том числе из-за психологической привязанности инвалидов к этим животным, а также исходя из моральных принципов и принципов ответственного отношения к животным".

Как рассказали в минтруде, за первые полгода ФСС предоставил около 200 тысяч ТСР для людей с ограниченными возможностями, что вдвое больше, чем в прошлом году. При этом 35% заявлений на ТСР были поданы электронно через портал госуслуг или сформированы проактивно. В беззаявительном порядке на основании ранее поданных заявлений выдаются абсорбирующее белье, подгузники и специальные средства при нарушении функции выделения.

В Госдуме готовится к первому чтению законопроект, согласно которому получать ТСР можно будет не только по месту жительства, но и по месту пребывания, а учет потраченных на них бюджетных средств будет вестись на основании данных федерального реестра инвалидов, рассказал "РГ" депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. "Такая возможность облегчит жизнь тысячам людей и станет логичным шагом повышения мобильности граждан", - сказал он.