Минздрав США выделит миллионы на борьбу с отчаянием в обществе

Минздрав США выделит 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием в обществе, которое усиливается на фоне пандемии коронавируса. Профильное ведомство объявляет тендер для агентств, которым предложено разработать и внедрить в жизнь меры по "внушению надежды", сообщает Politico.

"Выигравшая тендер фирма должна будет провести кампанию, которая бы заставила американцев воспрянуть духом, выйти на работу. Ее задачей также будет своевременное оповещение граждан об отмене ранее введенных в стране жестких ограничений из-за пандемии, наличии лекарственных препаратов от нового типа коронавируса и достижениях медицины", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Добиться поставленных целей, уверены в ведомстве, поможет использование традиционных, цифровых и социальных сетей, возможностей индустрии спорта и развлечений, а также ассоциаций общественного здравоохранения. При этом уточняется, что большая часть денег должна быть потрачена до января. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, вирусом SARS-CoV-2 только в США инфицированы свыше шести миллионов человек (6 029 695). При этом чаще всего положительный тест на коронавирус получают жители Лос-Анджелеса, в котором заболели уже 240 тысяч 749 человек.