Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Мы с вами живем в интересную эпоху, когда инновации и высокие технологии меняют мир. Сегодня глубокие знания, умение творчески мыслить, генерировать интересные идеи, разбираться в самых разных сферах, технологических тенденциях - одно из важных условий и для персонального успеха человека, и для развития бизнеса, и для роста экономики", - говорится в документе.

Глава кабмина подчеркнул, что образование открывает дорогу к будущим достижениям. "А помогут вам в этом ваши мудрые и заботливые учителя и преподаватели", - добавил он.

"Школьные и студенческие годы - самые интересные и значимые этапы в жизни любого человека", - считает премьер. "Я с особым чувством вспоминаю родной институт и благодарен alma mater за ту высокую профессиональную подготовку, которая помогла добиться успехов", - добавил он.

"Пусть новый учебный год станет для вас годом новых достижений. А люди, с которыми вы будете учиться в одних аудиториях, - вашими верными друзьями", - заключил Михаил Мишустин.