Правительство в ближайшие четыре года выделит 12 млрд рублей на поддержку стартапов сфере высоких технологий, а также в два с лишним раза увеличит прием в вузы на IT-специальности. Об этом заявил во вторник глава кабмина Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Южный федеральный округ. Премьер посетил Кубанский государственный университет (КубГУ) и поздравил его студентов и преподавателей с Днем знаний.

В эти дни вуз отмечает столетний юбилей. В сентябре 1920 года он был основан как институт народного образования, спустя полвека получил статус университета. Сейчас в КубГУ обучается около 28 тысяч студентов, в том числе иностранцы, граждане 55 стран мира. Среди известных выпускников университета - действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и основатель торговой сети "Магнит" Сергей Галицкий.

Посещение университета председатель правительства начал с осмотра обновленного фасада главного корпуса. "Пятьдесят лет назад был изготовлен этот фасад, но он за эти годы пришел в негодность, и вот мы в течение года его восстанавливали c сохранением исторического облика", - рассказал премьеру ректор университета Михаил Астапов. Федеральный бюджет выделил на капитальный ремонт здания более 83 млн рублей, еще 67,4 млн вуз привлек из внебюджетных источников. Это позволило к столетнему юбилею отремонтировать фасад, который давно стал важным элементом архитектурного облика Краснодара. Освежили мозаичное панно 1980-х годов и даже стены общежития, примыкающего к главному корпусу.

Михаил Мишутин поздравил руководство вуза и студентов с началом учебного года и столетним юбилеем КубГУ. "За это время вуз стал одним из крупнейших в стране научно-образовательных центров", - отметил он в ходе встречи с молодыми учеными и предпринимателями. "Вы знаете, что университет у вас федеральный, его поддерживает Российская Федерация, каждый год предоставляется соответствующая субсидия, более 1,2 млрд рублей предусмотрено в бюджете", - подчеркнул премьер.

Кроме того, вуз получит подарок к столетию основания. Идею подали первокурсники в ходе встречи с главой правительства на стадионе университетского кампуса. "Они сказали о том, что есть проблемы с общежитием", - рассказал Мишустин. "Мы тут посоветовались, здесь и министр финансов, и министр науки и образования, и решили сделать вам такой подарок: как только мы приедем, мы оформим все документы, чтобы обеспечить соответствующее финансирование, чтобы построить новый корпус для общежития Кубанского госуниверситета. Я думаю, это будет хороший подарок к столетию (вуза)", - отметил глава кабмина.

Кабмин в два с лишним раза увеличит прием в вузы на IT-специальности

На встрече с молодыми учеными и предпринимателями председатель правительства рассказал о государственных программах поддержки науки и инноваций. В частности, планах развития технологии искусственного интеллекта. "Вы знаете, что принята соответствующая программа на четыре года, но самое важное - предусмотрены специальные гранты, которые будут в течение четырех лет выделяться на развитие небольших стартапов и компаний, которые уже в большом количестве присутствуют на нашем рынке информационных технологий", - сказал он. По словам Мишустина, в течение этого срока будет выделено около 12 млрд рублей на помощь 1 тыс. 200 стартапов. Он также рассказал о планах увеличить прием в вузы на IT-специальности: "Сейчас примерно 50 тысяч человек обучается, а через буквально четыре года мы планируем такой набор делать на 120 тысяч человек".

Один из участников встречи рассказал о космических исследованиях, которые проводит КубГУ. По его словам, часть перспективных проектов уже проходит испытания. "Сейчас очень актуально в мире, и у нас активно работают над этим - системой группировки низкоорбитальных спутников для организации широкополосной связи интернет", - ответил Михаил Мишустин. Премьер уверен, что будущее - за широкополосной связью. "Поэтому было бы здорово, если вы свои знания сосредоточить в эту сторону. Планируется большая федеральная программа", - добавил он.

В КубГУ главе правительства показали разработки молодых ученых вуза. В том числе - автоматизированный комплекс "ИКМед" знаменитого концерна "Калашников", в разработке которого участвовали кубанские специалисты. Комплекс позволяет выявлять людей с повышенной температурой в местах массового скопления. Он уже применяется на практике. Действие прибора немедленно проверили на полпреде президента в ЮФО Владимире Устинове. "У Владимира Васильевича 34,8, может такое быть?" - спросил Мишустин, увидев результаты замера. Ему ответили, что это температура на поверхности тела.

Премьер также посетил центр "Аналит", научное и производственное подразделение КубГУ. Центр ведет исследования в области аналитической химии и химического анализа окружающей среды, участвует в федеральных и ведомственных целевых программах. К его работе привлекают не только выпускников, но и студентов вуза. "Аналит" сотрудничает с профильными научными центрами за рубежом - в США, Польше, Швеции, Турции. Среди крупнейших потребителей его разработок - "Роснефть" и "Приазовнефть".

Юбилей КубГУ - не единственный праздник, на который правительственная делегация попала в Краснодаре. Первого сентября юбилей отметил глава региона Вениамин Кондратьев. "Давайте поздравим, сегодня Вениамину Ивановичу исполнилось 50 лет", - сказал премьер в завершении встречи в университете.

Затем Мишустин и Кондратьев провели двустороннюю встречу, на которой обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе. Глава правительства выразил готовность оперативно рассмотреть все предложения руководства региона по развитию туризма. "И чем можем, поможем обязательно", - добавил он. Кроме того, Мишустин обещал помочь Кубани с закупкой машин "скорой помощи". По словам Вениамина Кондратьева, регион нуждается в 60 новых автомобилях.