Мишустин сообщил о разработках для широкополосного доступа в интернет

Россия разрабатывает систему низкоорбитальных спутников связи, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет. Об этом сообщил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече со студентами Кубанского государственного университета.

"Сейчас очень актуально в мире, и у нас активно работают над этим​​​. Система группировки низкоорбитальных спутников для организации широкополосной связи интернет", - сказал он.

Этот вопрос поднял член команды КубГУ по разработке космических систем. "Третий год занимаемся космическими исследованиями, один из перспективных проектов уже прошел через испытания", - сказал он.

По мнению Михаила Мишустина, это будущее - за широкополосной связью. "Поэтому было бы здорово свои знания сосредоточить в эту сторону. Планируется большая федеральная программа", - сказал он.