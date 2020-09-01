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01.09.2020 15:38
Рубрика: Власть

Мизулина: Наличие ребенка не должно быть поводом для выламывания дверей

Текст: Иван Петров, Елена Чинкова
Органам опеки могут запретить заходить в дома и квартиры для проверки бытовых условий проживания ребёнка без согласия жильцов. Такая мера предусмотрена внесенным в Госдуму пакетом законопроектов, направленных на защиту семьи. О поправке, урезающей права органов опеки, в интервью "Российской газете" рассказала сенатор Елена Мизулина.
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- У них (органов опеки - прим. "РГ") есть такая формулировка - "нахождение ребенка в обстановке, угрожающей его жизни и здоровью", - объяснила Мизулина. - Начинаешь разбираться, и выясняется, что ремонта давно нет, грязно... Но у нас и без детей таких квартир хватает, и к ним вы просто так не зайдете. Почему наличие ребенка является входным билетом для выламывания дверей? В Законе "О полиции" четко сформулировано, когда полиция может войти в жилье,например, для пресечения преступлений, там все прописано. Зачем эти набеги опеки? Это может быть оговор. Без акта ввалились, а через несколько дней протокол обследования составляют. Если вы делаете это во имя ребенка, то пощадите хотя бы его. Если речь о преступлении, получайте санкцию на обыск.

Полностью интервью сенатора Елены Мизулиной читайте в номере "РГ" от 02.09.2020.

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