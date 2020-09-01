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01.09.2020 15:50
Рубрика: Власть

Мизулина ответила Бузовой, призывавшей легализовать однополые браки

Текст: Иван Петров, Елена Чинкова
Популярная в молодежной среде блогерша, телеведущая и певица Ольга Бузова в ответ на инициативу о запрете усыновления детей гей-парами в своем Instagram призвала легализовать однополые браки. По ее словам, никакая пропаганда не заставит людей поменять ориентацию. В интервью "Российской газете" сенатор Елена Мизулина - автор законодательных инициатив - рассказала, что думает о высказывании Бузовой.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Я хотела бы послушать, что она будет говорить, когда у нее самой появятся дети. Среди ее подписчиков много несовершеннолетних, на взрослых такая пропаганда не действует, но дети подвержены влиянию очень многих факторов, включая такие заявления. С ее стороны, полагаю, это было безответственное заявление, вероятно, связанное с тем, чтобы удерживать интерес к своей персоне и максимально привлекать и наращивать число подписчиков. Такова реальность.

Фото: Александр Колбасов/ТАСС
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Но при таком взгляде и подходе блогеры, рассуждающие про семейные ценности и делающие информационные вбросы, должны понимать, что они не должны нарушать права тех, кто отстаивает позицию традиционных семейных ценностей, ценностей счастливого брака мужчины и женщины, их детей и родственников.

Кроме того Елена Мизулина рассказала "РГ", что в действующем Семейном кодексе уже установлен запрет на усыновление детей лицами, состоящими в однополых браках. "Те, кто возмущается, не читали закон. Они прочитали только короткую справку к нему о новых положениях в нашем пакете. Там написано о том, что вводится запрет на заключение брака между лицами одного пола - тем самым, запрет на усыновление. Если бы они посмотрели закон, то увидели бы, что в Семейный кодекс мы предлагаем две поправки: определение термина брака, потому что в Конституции он сформулирован как принцип - "союз между мужчиной и женщиной". Мы же записали "союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния". И в статью 14 Семейного кодекса, которая предусматривает обстоятельства, препятствующие заключению брака, мы внесли обстоятельство: между лицами одного пола", - пояснила сенатор.

Полностью интервью сенатора Елены Мизулиной читайте в номере "РГ" от 02.09.2020.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Законодательная власть Совет Федерации

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