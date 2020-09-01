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01.09.2020 20:59
Рубрика: Власть

Москалькова проверит содержание обвиняемого в кибератаке россиянина в США

Текст: Елена Яковлева

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что будет обращаться в компетентные органы США по поводу условий и порядка содержания под стражей россиянина Егора Крючкова, которого обвиняют в сговоре с целью киберпреступления в отношении завода электромобилей Tesla.

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- Недавно был взят под стражу 27-летний парень, который работал в США на заводе, - цитируют РИА Новости сказанное Москальковой в ходе лекции в Российском государственном университете правосудия, - по обвинению в том, что он пытался установить вредоносный продукт на компьютер компании с тем, чтобы нанести ей вред.

Татьяна Москалькова решила по этому поводу обратиться в компетентные органы США с целью проследить за тем, чтобы "его условия и порядок содержания под стражей соответствовали международным нормам и стандартам".

Напомним, что в конце августа минюст США проинформировал, что 27-летний Крючков арестован, его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Утверждается, что россиянин с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему, после сообщники планировали вымогать деньги у компании.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.

В посольстве России в США сообщили, что в курсе ареста Крючкова, дипломаты намерены связаться с ним и оказать ему необходимую помощь.

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