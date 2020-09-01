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01.09.2020 18:56
Рубрика: Общество

Я погиб под Харбином

На территории Китая покоится прах 15 тысяч красноармейцев
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8249)
На территории Китая покоится прах почти 15 тысяч советских бойцов и командиров, погибших в конце 30-х годов минувшего века и в августе 1945 года во время освобождения северо-востока страны от японских агрессоров, сообщил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин во время российско-китайского телемоста, посвященного окончанию Второй мировой войны:
Сергей Нарышкин: 75 лет назад на борту линкора "Миссури" завершилась Вторая мировая война. Фото: Пресс-служба Российского исторического общества Сергей Нарышкин: 75 лет назад на борту линкора "Миссури" завершилась Вторая мировая война. Фото: Пресс-служба Российского исторического общества
Сергей Нарышкин: 75 лет назад на борту линкора "Миссури" завершилась Вторая мировая война. Фото: Пресс-служба Российского исторического общества

"75 лет назад на борту линкора "Миссури" представители стран антигитлеровской коалиции приняли безоговорочную капитуляцию милитаристской Японии, и таким образом завершилась Вторая мировая война". Глава РИО напомнил, что, несмотря на колоссальные потери в войне с гитлеровской Германией, Москва строго следовала своим союзническим обязательствам. "Окончательный разгром агрессора в Азиатско-Тихоокеанском регионе был приближен победой антигитлеровской коалиции. И решающий вклад в эту победу внес Советский Союз", - подчеркнул он.

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
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Огромная Квантунская армия капитулировала всего за 10 дней. "Красная армия вместе со своими китайскими братьями освободила территории северо-восточного Китая и северную часть корейского полуострова. По данным Сергея Нарышкина, историки единодушны во мнении, что своевременная помощь СССР позволила приблизить победу над Японией китайского народа и существенно уменьшила потери союзников и мирного населения. Размышляя о незыблемости приговоров, вынесенных Токийским трибуналом, он заявил, что любые попытки их пересмотра должны быть пресечены международным сообществом.

"Тот, кто забудет прошлое, становится изменником, - президент Китайской академии общественных наук Се Фужчан подчеркнул, что в Китае хорошо помнят о помощи СССР. - И Китай, и Россия понесли большие потери, но и внесли свой огромный вклад в победу... В этой борьбе мы скрепили нашу боевую дружбу кровью. Это наша общая историчская память". Она видна в заботе о общих памятниках и захоронениях. А в Китае находится 83 российских мемориальных объекта. Каждый год по материалам российских архивов устанавливаются сотни имен советских воинов, погибших и захороненных на территории республики. Так, к началу сентября подтверждено более 700 персональных данных бойцов и командиров Красной армии, погибших в августе 1945 года во время освобождения северо-востока Китая от японских агрессоров, а всего же за последние годы установлено 1823 имени.

Фото: Пресс-служба Российского исторического общества
Общество История Отношения России и Китая Вторая мировая война

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