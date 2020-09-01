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01.09.2020 19:50
Рубрика: Власть

Несколько разведывательных самолетов НАТО заметили у границ России

Текст: Тимофей Борисов
Сразу о двух перехватах самолетов разведчиков над Балтикой сообщил сегодня Национальный центр управления обороной РФ.

По информации российских военных, обе цели были идентифицированы как самолеты базовой патрульной авиации Р-3С "Орион". Один из самолетов принадлежал ВВС Норвегии, а другой ВВС Германии. На перехват и идентификацию воздушных целей, приближавшихся к наши границам, были подняты в одном случае Су-27, а в другом - МИГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Разведывательный самолет ВМС США потерпел крушение

По данным наших военных, нарушения госграницы Российской Федерации натовцами допущено не было, а полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Кроме того, сегодня многочасовые полеты у границ России в регионе Балтики и на Черном море совершили разведывательные самолеты США и Великобритании. Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии, выполнял пролет вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. На обратном пути он совершил облет Калининградской области со стороны Балтийского моря, Литвы и Польши. В общей сложности американский самолет радиоэлектронной разведки находился вблизи российских рубежей более двух часов.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Еще два разведывательных самолета - британские RC-135W и Sentinel R.1, поднявшиеся с авиабазы Акротири на Кипре, - длительное время курсировали вблизи Южного побережья Крыма и Краснодарского края. Британские самолеты в ходе выполнения полетов временами приближались к российским берегам примерно на 60-80 км.

Власть Безопасность Армия

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